SBS6 stopt met 'De 5 Uur Show'

SBS6 heeft besloten om de stekker uit 'De 5 Uur Show' te trekken. Dat nieuws heeft het AD vernomen en is door Talpa Network bevestigd. Aan de basis van dat besluit liggen de tegenvallende kijkcijfers.

'De 5 Uur Show' was in de jaren '90 een succesvolle titel op RTL 4. Onder anderen Catherine Keyl en Viola Holt waren enkele van de presentatrices. SBS6 had het plan opgevat om het succesformat van weleer nieuw leven in te blazen. Maar de kijker lustte er geen pap van. Daarom heeft Talpa nu besloten om na de laatste uitzending op 14 mei definitief met het programma te stoppen.

'Het was een zeer ambitieus project. Een actuele variant van een bekende middagtitel op SBS 6 in samenwerking met de goede doelen-loterijen. Een enthousiaste groep mensen is er dagelijks in geslaagd mooie inhoudelijke shows neer te zetten. De tegenvallende kijkcijfers hebben uiteindelijk de doorslag gegeven voor alle partijen om het programma in het najaar niet meer terug te brengen', is de verklaring van een Talpa Network-woordvoerder in het AD.

Bron: AD.nl