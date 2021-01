SBS6 houdt 'Het Grootste Coronaspreekuur' live op 31 januari

De eerste coronavaccins zijn goedgekeurd en het vaccinatieproces is in gang gezet. Goed nieuws, maar dit roept ook vragen op. Veel van deze vragen worden nu al gesteld, maar nog niet alle antwoorden kunnen worden gegeven.

Daarom houdt SBS6 in samenwerking met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) op zondagavond 31 januari live 'Het Grootste Coronaspreekuur' – vragen over vaccins. Onder leiding van presentatrice Merel Westrik beantwoorden deskundigen als IC-arts en hoogleraar Diederik Gommers (NVIC), hoogleraar immunologie Marjolein van Egmond (Amsterdam UMC) en voorzitter Ton de Boer (CBG) vragen van mensen thuis. Het gaat om vragen als 'Welke bijwerkingen zijn er?' en 'Mag ik een prik halen als ik zwanger ben?' 'Het Grootste Coronaspreekuur' – vragen over vaccins is te zien op zondag 31 januari om 17.30 uur bij SBS6, via YouTube en op KIJK.nl.

Op 21 december 2020 werd het eerste coronavaccin door ons land goedgekeurd, het vaccin van BioNTech/Pfizer. Op 6 januari 2021 volgde het vaccin van Moderna en meer vaccins worden versneld beoordeeld. Het is een nieuwe fase in de coronapandemie, die voor veel mensen ook nieuwe vragen oproept en onzekerheid met zich meebrengt. Tijdens de live-uitzending bij SBS6 staan de vragen van kijkers centraal en worden de meest prangende vragen door presentatrice Merel Westrik voorgelegd aan het panel van experts. Hierin zitten onder andere IC-arts en hoogleraar Diederik Gommers en hoogleraar immunologie Marjolein van Egmond, inmiddels bekende gezichten als het gaat om corona.

Daarnaast sluiten Ton de Boer, voorzitter van medicijnautoriteit CBG, en directeur Agnes Kant van Bijwerkingencentrum Lareb aan om meer te vertellen over hoe het vaccin onderzocht is en wat er bekend is over de werkzaamheid en bijwerkingen van de coronavaccins. Vragen kunnen vanaf nu worden gesteld via dit formulier of via social media met #coronaspreekuur tijdens de uitzending.

CBG-voorzitter prof. dr. Ton de Boer over het programma: 'We zijn al maanden druk bezig met het beoordelen van de werkzaamheid, veiligheid en kwaliteit van de coronavaccins. Dat we nu al de eerste vaccins hebben kunnen goedkeuren is dan ook erg goed nieuws. Maar ik begrijp heel goed dat er mensen zijn die vragen hebben. Bijvoorbeeld over de snelheid van de ontwikkeling van de vaccins, over bijwerkingen en hoe goed het vaccin werkt bij specifieke groepen mensen. Deze vragen willen we graag beantwoorden, zodat mensen op basis van de juiste informatie een keuze kunnen maken om zich te laten vaccineren.'

'Het Grootste Coronaspreekuur' - vragen over vaccins wordt geproduceerd door I Care Producties in samenwerking met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

'Het Grootste Coronaspreekuur', zondag 31 januari eenmalig om 17.30 uur bij SBS6, op YouTube en op KIJK.nl.