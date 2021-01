SBS6 brengt cabaret naar de Nederlandse huiskamer

Vanaf zaterdag 9 januari trakteert SBS6 de kijker negen weken achter elkaar op topcabaret. Comedian Ronald Goedemondt trapt af met de tv-première van zijn laatste voorstelling Numero Uno.

Hierna tonen onder andere Brigitte Kaandorp, Patrick Laureij en Lenette van Dongen hun meest recente voorstellingen.

Ronald Goedemondt gaat in zijn show, die binnen enkele uren was uitverkocht, met absurdistische anekdotes en grappen de alledaagse strijd aan tegen de heersende dogma's. Als veertiger heeft hij nieuwe inzichten verworven, die hij met verbale energie op het podium deelt. Wijzer, volwassener en rustiger? Zeker niet! Een heerlijk avondje thuis lachen op de bank.

René Oosterman, Zendermanager SBS6: 'Omdat we in deze lastige tijd niet naar het theater kunnen om te genieten van deze geweldige cabaretiers brengen we met de registraties van deze shows, die je gezien moet hebben, toch het theater een beetje thuis.'

Na Goedemondt krijgt Brigitte Kaandorp op 16 januari haar tv-première met haar soloprogramma. De cabaretière bouwt in haar theatershow Eh… een intiem programma op zonder al te veel franjes. Opgevolgd door Patrick Laureij met de niet bescheiden titel Nederlands Hoop. Lenette van Dongen sluit januari af met Paradijskleier waarin zij dromen fileert en je weer verliefd laat worden op je eigen werkelijkheid.

Naast de vier tv-premières in januari zijn in februari en maart op zaterdagavond ook de volgende theatershows te zien:

6 februari - Henry van Loon met Onze Henry

13 februari - Najib Amhali met The Best Of

20 februari - Rayen Panday met Fenomeen

27 februari - René van Meurs met Ik beloof niks

6 maart - Jochen Otten met Overwegend droog

Vanaf zaterdag 9 januari om 20.30 uur bij SBS6 en op KIJK.nl.