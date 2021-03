Sahil Amar Aïssa en Natasja Gibbs presenteren 'De Racisme Kennistest' bij BNNVARA

'Het was maar een grapje', is vaak het antwoord wanneer je iemand aanspreekt op een racistische opmerking of 'grap'. Niemand praat er graag over en er is nog veel onbekend, maar één ding is zeker: racisme is aan de orde van de dag.

Op zondag 21 maart, de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie, gaan Sahil Amar Aïssa en Natasja Gibbs het gesprek aan over racisme. De twintig vragen in de 'Racisme Kennistest' zijn de aanknopingspunten voor een goed gesprek met het panel van bekende Nederlanders: Willie Wartaal, Ronnie Flex, Olcay Gulsen, Sanne Wallis de Vries, Pete Wu, Selma Omari en Peter R. de Vries.

In 'De Racisme Kennistest' wordt niet getest hoe racistisch iemand is, maar proberen de presentatoren de kennis over racisme bij het publiek te vergroten en handvatten aan te reiken om racisme aan te kunnen pakken. Wat is institutioneel racisme, hoe ziet alledaags racisme eruit en wat doet het met je geest als je racisme ervaart? En wat kun je met deze kennis doen tegen racisme? Kijkers kunnen live meedoen via de NPO3-app en zo thuis dit gesprek voeren.

Sahil: 'Als jonge Marokkaanse Nederlander heb ik heel mijn leven alle soorten racisme meegemaakt. Maar het in je eentje bevechten blijft moeilijk. Hoe reageer je als goede vrienden ineens iets racistisch zeggen of je baas met een 'onschuldig grapje' komt? We moeten allemaal samen racisme in alle vormen en maten herkennen om het vervolgens aan te pakken. Het wordt ongemakkelijk, het wordt discussiëren, maar het is zo ontzettend nodig. Ik ben blij dat ik deze Racisme Kennistest mag co-presenteren naast de geweldige Natasja.'

Natasja: 'Kennis over elkaar en onszelf brengt ons dichterbij elkaar. Over racisme en discriminatie praten is voor niemand comfortabel, maar met deze 'Racisme Kennistest' laten we zien dat het wel kan, en dat een gesprek tot verrijkende inzichten en uiteindelijk verandering kan leiden.'

Wees moedig in je ongemak

Er is hoop en er is ook nog een hoop te doen. Niemand kan dat beter laten zien dan Typhoon en trompettist Randell Heye, met wie we speciaal voor De Racisme Kennistest deze video maakten.

'De Racisme Kennistest', zondag 21 maart, de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie, om 19.40 uur bij BNNVARA op NPO 3.