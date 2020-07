Ruim 160 aanmeldingen voor tweede editie van de Videoland Academy

De tweede editie van de Videoland Academy heeft 164 aanmeldingen ontvangen. Vier vijfde deel hiervan zijn aanmeldingen voor fictie projecten met thema 'Modern Fantasy' en een vijfde deel voor documentaire projecten met het thema 'Familie'.

Antoinette Beumer, Hoofd Drama Videoland: 'Bij de eerste editie waren we al overweldigd door het aantal aanmeldingen van nieuwe talentvolle scenarioschrijvers en documentairemakers, maar dat nu nog meer talenten de Videoland Academy weten te vinden daar zijn we natuurlijk heel blij mee. We kunnen niet wachten om alle inzendingen te lezen en samen met Dr Script een kleinere selectie te maken die ook daadwerkelijk financieel en inhoudelijk door de Videoland Academy ondersteund gaan worden. Uiteindelijke doel is om deze nieuwe lichting makers een kans te bieden en te zorgen dat hun films en documentaires gerealiseerd gaan worden.'

Over de Videoland Academy

De Videoland Academy wil een nieuwe lichting makers de kans bieden zich te ontwikkelen en ervaring op te doen binnen de professionele beroepspraktijk waarin ook commerciële belangen een rol spelen. Voor tenminste de komende drie jaar biedt de Videoland Academy hiervoor een podium en ondersteunt nieuw talent op financieel en inhoudelijk vlak. Videoland Academy wordt gesteund door het Nederlands Filmfonds en is in samenwerking met het NFF, IDFA, IFFR en Dr. Script. Overige partners zijn Buma Cultuur, Nederlandse Filmacademie, Planet X en Filmmore.

Iedere editie van de Videoland Academy bestaat uit de volgende stappen:

- Nieuw filmtalent kan zich aanmelden met filmideeën voor de thema’s van de desbetreffend editie

- Uit alle aanmeldingen worden maximaal zes fictie projecten gekozen en drie documentaire projecten voor uitwerking van de treatments

- De definitieve selectie wordt gemaakt waar maximaal drie fictie projecten en één documentaire project ondersteuning krijgen van de Videoland Academy. Hierna gaan ze verder met het schrijven van de scenario's en worden ze gematcht aan een producent met het uiteindelijke doel om de films te voltooien en in première te laten gaan op een van de partnerfestivals en bij Videoland.

De eerste editie van de Videoland Academy is ook nog in volle gang. Kijk voor meer informatie op www.videoland.nl/academy of volg de Videoland Academy via Instagram: @Videoland.academy.