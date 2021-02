'RTL Verkiezingsdebat' eerste tv-debat op weg naar 17 maart

Op zondagavond 28 februari maken zes lijsttrekkers hun opwachting in het 'RTL Verkiezingsdebat', traditioneel het eerste live tv-debat op weg naar de Tweede Kamerverkiezingen.

Onder leiding van politiek verslaggever Frits Wester en RTL Nieuwspresentatrice Jetske Schrijver gaan Wopke Hoekstra (CDA), Sigrid Kaag (D66), Jesse Klaver (GroenLinks), Lilian Marijnissen (SP), Mark Rutte (VVD) en Geert Wilders (PVV) in gesprek over thema’s die heel Nederland aangaan: klimaat, diversiteit, economie en de corona-aanpak.

Nieuw dit jaar is dat een aantal kiezers de politici rechtstreeks zal bevragen op een onderwerp dat hen persoonlijk raakt. Het debat is live te zien bij RTL 4 en bij RTL Z met gebarentolk. Op de site en in de app van RTL Nieuws neemt RTL Nieuwspresentator Antoin Peeters de kijker mee achter de schermen. De voor- en nabeschouwing van het debat is in handen van Eva Jinek en komt vanuit Studio Plantage in Amsterdam.

Voor Frits Wester is het aankomende debat onverminderd spannend: 'Het wordt mijn tiende tv-debat voor RTL, maar daarom niet minder uitdagend. Integendeel. We zitten middenin een ongekende pandemie die de samenleving op veel fronten keihard raakt. Juist nu zijn de keuzes die partijen maken van groot belang voor onze toekomst. Ook het feit dat de campagnes zich door corona meer dan ooit in de media afspelen, maakt het eerste debat voor alle partijen extra spannend. Het wordt de grote aftrap.'

Jetske Schrijver hoopt dat de partijen vooral duidelijkheid gaan scheppen tijdens het RTL Verkiezingsdebat: 'Ik kijk ernaar uit om samen met een aantal kiezers de lijsttrekkers in een één-op-één gesprek te bevragen. Dat doen we dit jaar voor het eerst. Ik hoop daarmee de standpunten van de partijen concreter te kunnen maken voor onze kijkers.'

Het 'RTL Verkiezingsdebat' van minuut tot minuut

21:10 uur Voorbeschouwing Eva Jinek

Start backstage verslag Antoin Peeters op rtlnieuws.nl en in de RTL Nieuws app.

21:25 uur Het ‘RTL Verkiezingsdebat’ live bij RTL 4 en online op rtlnieuws.nl.

Bij RTL Z is het debat te zien met gebarentolk.

23.15 uur Nabeschouwing Eva Jinek

23:45 uur RTL Nieuws

Volg de verkiezingen op de voet bij 'RTL Nieuws' en 'Jinek'

Ook na het 'RTL Verkiezingsdebat' slaan 'RTL Nieuws' en 'Jinek' de handen ineen voor de verkiezingen.

Van maandag 8 maart tot en met donderdag 18 maart is 'Jinek & RTL Nieuws: De Strijd om de Kiezer' elke werkdag te zien op het vaste tijdstip van 'Jinek' tussen 22.00 en 23.25 uur. Samen met de politiek verslaggevers van RTL Nieuws - Floor Bremer, Marieke van de Zilver, Fons Lambie en Frits Wester- en de vaste politiek commentatoren van 'Jinek', bespreekt Eva Jinek alle ins en outs van de verkiezingen met haar gasten. RTL Nieuwspresentatoren Pepijn Crone en Antoin Peeters wisselen elkaar af als duiders van alle feiten en cijfers. Politiek verslaggever Jaïr Ferwerda volgt het laatste campagnenieuws.

Op woensdag 17 maart komt alles samen in de avondvullende 'RTL De Uitslagenavond' waarin de kijker de uitslagen van deze historische verkiezingen van minuut tot minuut kan volgen. Eva Jinek en Fons Lambie voeren het gesprek aan tafel en Antoin Peeters duidt alle cijfers en ontwikkelingen die gedurende de avond binnenkomen.

'RTL Verkiezingsdebat', zondag 28 februari om 21.15 uur bij RTL 4.