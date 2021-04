RTL & Martijn Koning komen met gezamenlijk statement

RTL en Martijn Koning hebben een goed gesprek gehad over de kwestie die is ontstaan na de uitzending van 'Jinek & RTL Nieuws: De Strijd om de Kiezer' op 11 maart jl.

Over dit gesprek zeggen zij: 'We laten het verleden achter ons en gaan met een schone lei de toekomst in.' Martijn is welkom als gast in diverse programma’s, de cabaretshow 'Koning van de Dieren' wordt herhaald en RTL en Koning blijven in gesprek over toekomstige initiatieven.