RTL 4 komt zaterdag met Australische versie van 'LEGO MASTERS'

Na twee seizoenen LEGO MASTERS, een speciale kerstaflevering en de kids versie is vanaf zaterdag 3 juli 'LEGO MASTERS Australië' te zien bij RTL 4.

In de Australische versie van het zeer succesvolle familieprogramma 'LEGO MASTERS' strijden acht duo's om 100.000 Australische dollars en de felbegeerde titel van LEGO Master. In elke aflevering moeten de bouwers een opdracht onder tijdsdruk volbrengen en zetten ze alles op alles om indruk te maken op gastheer Hamish Blake en jurylid Ryan 'Brickman' McNaught. En je weet het, in 'LEGO MASTERS' bestaan geen bouwtekeningen dus alles moet uit het hoofd.

In de eerste aflevering barst de strijd meteen los. Elk duo is erop gebrand om te winnen, want zij ontvangen dan niet alleen het gouden steentje maar ook een hele speciale prijs. Voor de eerste opdracht krijgen de duo's ieder een eigen eiland waar zij hun eigen 'whole new world' op moeten maken. Deze wereld moet in 15 uur gemaakt worden en de Brickman heeft de lat heel hoog gelegd voor de bouwers. Na deze lange opdracht zijn de bouwers alleen nog niet klaar.. er is nog een bonus opdracht: de duo’s moeten een cadeau maken voor het eiland naast hun, deze cadeaus moeten vervolgens vervoerd worden tussen de eilanden op boten.

'LEGO MASTERS Australië' is vanaf zaterdag 3 juli wekelijks te zien om 20.00 uur bij RTL 4.