Renze Klamer en Fidan Ekiz maken opvolger van 'De Wereld Draait Door'

Foto: BNNVARA - © Tom Cornelissen 2019

De nieuwe 'golden boy' van BNNVARA, Renze Klamer, en Fidan Ekiz gaan samen de opvolger presenteren van 'De Wereld Draait Door'. Dat is intussen door de omroep bevestigd.

De NOS meldt het nieuws van de nieuwe talkshow zaterdag op haar website. BNNVARA is druk bezig met de opvolger van 'De Wereld Draait Door'. Het nieuwe programma wordt een duo-opdracht voor Fidan Ekiz en Renze Klamer. Die laatste presenteert momenteel de talkshow 'Op Vrijdag' op NPO 1, ook voor BNNVARA. Ekiz vormt momenteel een duo met Jeroen Pauw in het praatprogramma 'Op1'.

De nieuwe talkshow die momenteel nog volop in ontwikkeling is zal vanaf 31 augustus 2020 tussen 19.00 en 20.00 uur te zien zijn op NPO 1, het tijdsslot waar voorheen 'De Wereld Draait Door' met Matthijs van Nieuwkerk te zien was. Nu zit daar de KRO-NCRV-show 'M', gepresenteerd door Margriet van der Linden. Het is de bedoeling dat in het najaar de nieuwe talkshow van Ekiz en Klamer afwisselend met 'M' zal geprogrammeerd worden.

BNNVARA heeft het nieuws intussen ook al bevestigd op haar Twitterpagina.

Ja, het klopt! Renze Klamer en Fidan Ekiz gaan namens BNNVARA het nieuwe programma op de vooravond op NPO 1 presenteren. #blij #trots #aanhetwerk. pic.twitter.com/qL6eq6FlBh — BNNVARA (@BNNVARA) July 4, 2020

Bron: NOS/BNNVARA - eigen bericht