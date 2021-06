Recordcijfers voor 'Het Klokhuis'

Een mijlpaal voor 'Het Klokhuis'! Het YouTube-kanaal van het populaire NTR-jeugdprogramma heeft een recordcijfer van 200.000 abonnees behaald. Op het kanaal wordt elke dag om 15:00 uur een nieuwe video geplaatst.

'Het Klokhuis' is succesvol in het bereiken van jongeren, want sinds de start van het YouTube-kanaal is de content al meer dan 365 miljoen keer bekeken.

Om de 'Klokhuis'-abonnees te bedanken, hebben de acteurs van 'Het Klokhuis' een speciale video opgenomen.

[video]

Het programma ontving in 2018 al de Zilveren YouTube Playbutton vanwege het behalen van de 100.000 abonnees op YouTube. Het Klokhuis heeft per maand gemiddeld 10,5 miljoen views op het YouTube-kanaal en bereikt er bijna 1 miljoen unieke kijkers per maand.

Hoe word je een zeemeermin? Hoe eet je een tompouce? Het antwoord op zulke vragen krijg je in de video’s op het YouTube-kanaal van 'Het Klokhuis'. Ook de populaire sketches zijn er te vinden, zoals Sportrolstoel 3000 van Klokko en De avocado moet nu gegeten worden van Ober. De video’s uit 'Het Klokhuis' komen zeven dagen per week om 15.00 uur online op youtube.com/hetklokhuis.