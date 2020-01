Recordcijfers voor Eva Jinek

Foto: © KRO-NCRV 2019

Het debuut van Eva Jinek op RTL 4 lokte maar liefst 1,7 miljoen kijkers en dat is een record voor de commerciŽle zender. De talkshow deed het zelfs beter dan 'The Voice of Holland'. Dat schrijft AD.

Na haar overstap van NPO 1 naar RTL 4 waren de verwachtingen hooggespannen voor Eva Jinek, temeer omdat de commerciële zender haar talkshow aankondigde als een heus prestigeproject waar zelfs reclame voor moest wijken. En die aanpak werkt, want de eerste uitzending leverde meteen een kijkcijferrecord op.



In de eerste aflevering blikten de gasten vooral vooruit op het nieuwe jaar en zagen we verslaggever Jaïr Ferwerda proosten met Mark Rutten. Bovendien zorgde de uitzending voor heel wat speculaties. Verschillende kijkers waren er immers van overtuigd dat niemand minder dan kroonprinses Amalia in het publiek zat. Omdat noch RTL, noch de RVD gereageerd heeft op deze speculaties, is de kans vrij groot dat het om een look-a-like gaat. Voor de rest waren de reacties positief en lijkt het programma goed op wat de kijker gewoon is van Eva Jinek.

Opmerkelijk: 'Op1', de opvolger van Eva Jineks talkshow op NPO 1, gaat pas maandag van start. 'Een goede zaak dat de kijker kan kiezen, zolang ik maar win', grapt Jinek.



Bron: AD