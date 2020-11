'Racconta: Emanuela Orlandi' vanaf zondag op Discovery

Het is een mysterie dat de Italianen al meer dan 35 jaar bezighoudt: de raadselachtige verdwijning van Emanuela Orlandi in 1983.

Het 15-jarige meisje kwam destijds niet terug van muziekles en sindsdien ontbreekt van haar elk spoor. Opmerkelijk detail was dat ze met haar familie woonachtig was in Vaticaanstad, omdat haar vader daar werkte.

Het werd de bron van vele theorieën. Kon de bende rond de Turkse aanslagpleger op Paus Johannes II er iets mee te maken hebben en was Emanuela ontvoerd om hem vrij te krijgen? Of speelde de Italiaanse maffia een rol vanwege vermeend zwart geld bij de Vaticaanse bank?

Ook de theorie dat Emanuela misbruikt zou zijn door priesters in Vaticaanstad werd geopperd. Er zijn in al die jaren vele zoektochten geweest en graven geopend, maar tot nu toe zonder resultaat.

'Racconta: Emanuela Orlandi' houdt alle opties tegen het licht en spreekt met kenners en betrokkenen bij de zaak – inclusief een uitgebreid gesprek met Emanuela’s broer Pietro die niet zal rusten tot dit mysterie is opgelost.

'Racconta: Emanuela Orlandi', vanaf zondag 15 november beschikbaar op Dplay.