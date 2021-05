'Queen Of Meth' vanaf vrijdag op discovery+

Ver voor 'Breaking Bad' en de komst van de Mexicaanse kartels werd er al op grote schaal methamfetamine geproduceerd op Amerikaanse bodem door een vrouw die miljoenen verdiende vanuit haar trailer in Iowa.

Deze Lori Arnold is de zus van acteur Tom Arnold en was daarmee de schoonzus van niemand minder dan Roseanne Barr. In 1984 begon Lori Arnold vanuit het niets met haar business omdat ze geld nodig had en groeide zo uit tot een van de grotere spelers waarmee ze op haar hoogtepunt 1,2 miljoen dollar per maand verdiende. Tot ze tegen de lamp liep. Nu, ruim 30 jaar later, kijkt ze met ons terug op die duistere periode waarin ze haar eigen leven en dat van vele anderen verwoestte. Wat bracht haar op dat criminele pad en waarom deed ze wat ze deed? Voor het eerst vertelt ze haar hele verhaal in de driedelige serie 'Queen of Meth'.

Lori Arnold is nu een rustige medewerker van een fabriek en niets doet vermoeden dat we te maken hebben met een van de grootste drugsdealers uit de jaren tachtig. Met haar gaan we terug naar het plaatsje Ottumwa waar het destijds allemaal begon in een trailer aan de rivier waar ze woonde met haar zoontje. Ze vertelt hoe haar chaotische kinderjaren en wilde pubertijd een voedingsbodem waren voor haar criminele pad, zeker toen ze ook haar toenmalige man Floyd Stockdall ontmoette die connecties had met een groot meth-lab in Californië.

Het was de start van een snelgroeiende business en daarmee de brede verspreiding van het sterk verslavende methamfetamine in de Midwest van Amerika. Toen ze in 1990 inmiddels een groot imperium had opgebouwd en eigenaresse was van meerdere cafés, huizen en racepaarden, werd ze gearresteerd. Ze kreeg 12 jaar cel en werd in 1999 vrijgelaten wegens goed gedrag. Dat goede gedrag duurde niet lang, want al snel viel ze terug in de business door samen te werken met Mexicaanse drugsbazen. Twee jaar later liep ze opnieuw tegen de lamp en verdween de 'Queen of Meth' opnieuw achter de tralies.

Inmiddels is ze al lange tijd op vrije voeten en leeft ze een eerlijk bestaan. Ze heeft de banden met haar familie weer weten te herstellen en in de serie zien we hoe ze onder meer contact heeft met haar broer Tom Arnold en ook met haar zoon Josh. Hoe kijkt ze terug op de tijd dat ze vervreemd raakte van familie en vrienden? En heeft ze haar criminele verleden nu echt voorgoed achter zich gelaten?

De discovery+ Original driedelige documentaire 'Queen of Meth' is vanaf vrijdag 7 mei te zien op discovery+.