Publiek kan afscheid nemen van Peter R. de Vries

Het is de wens van de familie en de partner van Peter R. de Vries dat iedereen voor wie Peter iets heeft betekend, de gelegenheid krijgt een laatste groet te brengen. Het afscheid is daarom verdeeld over twee dagen.

Woensdag 21 juli aanstaande voor iedereen die afscheid wil nemen. Donderdag 22 juli aanstaande wordt in besloten kring en alleen op uitnodiging afscheid genomen door de familie, dierbaren en mensen die Peter persoonlijk kenden.

De locatie waar het afscheid plaatsvindt, op zowel woensdag als donderdag, is Koninklijk Theater Carré, Amstel 115 -125 in Amsterdam. De familie en partner van Peter zijn dankbaar dat het theater haar deuren voor deze gelegenheid opent.

Informatie voor het publiek

Op woensdag 21 juli aanstaande worden de deuren van Koninklijk Theater Carré aan de Amstel 115 -125 te Amsterdam, opengesteld van 11.00 uur tot 20.00 uur voor iedereen die afscheid wil nemen van Peter. Daar kunnen mensen bij de baar een korte groet brengen. Alles wordt in het werk gesteld om dit veilig en respectvol te laten verlopen.

Hou daarom rekening met de volgende richtlijnen/omstandigheden:

- Dat u geen Corona-test of vaccinatiebewijs nodig heeft voor uw bezoek, maar wel de anderhalve meter in acht moet nemen

- Dat rekening moet worden gehouden met mogelijk lange wachttijden, zonder mogelijkheid om te kunnen zitten.

- Mocht de drukte te groot worden, zal de Gemeente Amsterdam dit communiceren via Twitterkanaal @AmsterdamNL

- Het kan warm zijn, dus neem water en iets te eten mee

- Tassen mogen alleen mee naar binnen als ze kleiner zijn dan een A4 (21cm bij 29cm) en een maximale dikte hebben van 10cm

- Er wordt rekening gehouden met grote drukte, dus wordt iedereen vriendelijk verzocht het afscheid bij de baar zo kort mogelijk te houden, zodat zoveel mogelijk mensen de kans krijgen een laatste eer te bewijzen

- Het verzoek van de familie is om in plaats van bloemen een donatie te doen aan Stichting de Gouden Tip. Als u toch iets meeneemt, bijvoorbeeld een brief of een aandenken, dan mag dit niet groter zijn dan een A4 (21cm bij 29cm)

- Foto- en/of videocamera’s zijn niet toegestaan, mobiele telefoons wel

- De familie vraagt nadrukkelijk om geen selfies te maken uit respect voor Peter, de familie en dierbaren

- Er is een EHBO-post ter plaatse.