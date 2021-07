Prinsengrachtconcert viert terugkeer op de gracht met imponerende zang

Het Prinsengrachtconcert is terug op de gracht in Amsterdam. AVROTROS viert dit feest met stemgeluiden die raken en imponeren. Tenor Morschi Franz, sopraan Aylin Sezer, bariton Willem de Vries en het ZO! Gospel Choir treden op onder de muzikale begeleiding van een ensemble van het Radio Filharmonisch Orkest.

Het oor- en oogstrelende tafereel op de gracht wordt dit jaar op tv voor het eerst door AVROTROS- en NPO Radio 4-presentator Jet Berkhout gepresenteerd en is live te volgen bij AVROTROS op NPO 2 en NPO Radio 4, alwaar de presentatie in handen is van Ab Nieuwdorp.

Op het podium van het Prinsengrachtconcert viert AVROTROS klassieke muziek voor de kenner, de liefhebber en de nieuwsgierige. Locatie, sfeer en muziek zorgen voor een unieke beleving. Dit jaar staat de stem centraal, met op het podium een tenor, bariton, sopraan en een gospelkoor. Deze zangers verzorgen een toegankelijk en sfeervol programma op de pontons voor Pulitzer Amsterdam. Alle arrangementen voor de muzikale avond worden speciaal voor het 14-koppige ensemble van het Radio Filharmonisch Orkest gearrangeerd door bassist, componist en arrangeur Marijn van Prooijen. Traditiegetrouw wordt het concert weer afgesloten met 'Aan de Amsterdamse Grachten'.

Voorafgaand aan het Prinsengrachtconcert vindt het Kinderprinsengrachtconcert plaats, waar drie talentvolle jonge musici optreden met bekende popartiesten. De 13-jarige Ethan van der Velden begeleidt op zijn piano Dani, winnaar van 'The Voice of Holland', bij het gevoelige nummer 'Hallelujah'. Violiste Michelle Kumara (13) is samen met Romy Monteiro te horen bij de vertolking van de powerballad 'I will always love you'. Stefania laat op 21 augustus samen met cellist Valentijn Jeukendrup (12) iedereen swingen op het nummer waarmee zij voor Griekenland optrad tijdens het Eurovisie Songfestival: 'Last Dance'. De jonge musici en popmuzikanten worden begeleid door het ensemble met o.a. leden van het Jeugdorkest Nederland onder leiding van Edwin Schimscheimer. Edwin is als muzikaal leider van het concert ook verantwoordelijk voor alle arrangementen. De presentatie is in handen van Buddy Vedder.

Let op: Ook bij Het Prinsengrachtconcert zijn de coronamaatregelen voor evenementen van toepassing. Bekijk www.prinsengrachtconcert.nl voor alle up-to-date informatie over de mogelijkheden van een bezoek aan het evenement.

Het Prinsengrachtconcert op zaterdag 21 augustus om 21.20 uur bij AVROTROS op NPO 2. Vanaf 19.00 uur vaart Ab Nieuwdorp met musici over de gracht voor de uitzending van AVROTROS op NPO Radio 4. Om 21.20 uur wordt het concert live uitgezonden.

Het Kinderprinsengrachtconcert op zaterdag 21 augustus om 18.25 uur bij AVROTROS op NPO Zapp.