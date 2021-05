Presentator Cees van Drongelen (84) overleden

Radio- en tv-presentator Cees van Drongelen is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat meldt AVROTROS. Van Drongelen werkte tientallen jaren bij de AVRO en was gedurende lange tijd een gezichtsbepalende presentator.

Hij begon bij de radio, was voor het eerst te zien bij 'Televizier' en presenteerde onder andere 'AVRO's Sterrenslag', 'Jonge Mensen Op Weg naar het Concertpodium' en het 'Prinsengrachtconcert'. Voor het grote publiek was hij echter meneer 'Tussen Kunst en Kitsch' waarvan hij maar liefst 18 jaar het gezicht was.

Mooie verhalen

Cees was een fijne man om mee samen te werken. Het was altijd genieten in zijn nabijheid door zijn mooie verhalen, maar ook snedige opmerkingen. Een wijze, betrouwbare man die op charmante wijze mensen op hun gemak kon stellen.

Cees van Drongelen is 84 jaar geworden.