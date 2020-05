Populaire kennisquiz 'Ik Weet Er Alles Van' ook deze zomer de 'GTST'-vervanger

Foto: © RTL Nederland

Na het succesvolle eerste seizoen van 'Ik Weet Er Alles Van', tijdens de zomer van 2019, is de populaire kennisquiz weer terug! Vanaf maandag 1 juni strijden zes kandidaten, onder leiding van Ruben Nicolai, vier dagen tegen elkaar in een quiz vol kennis. Elke deelnemer heeft zijn of haar eigen specialisme, maar naast feitenkennis speelt ook mensenkennis een rol in de show.

'Ik Weet Er Alles Van' is de enige quiz waarin je met je hobby geld kunt verdienen, mits je je medekandidaten goed weet in te schatten en op tijd weet te cashen. Ook dit seizoen zijn er weer allerlei specialismes die de revue passeren, van de Tweede Wereld Oorlog tot Bassie & Adriaan.



Met veel kennis van het eigen specialisme en ook een beetje van die van de anderen, kan een kandidaat de 'spotspeler' van de aflevering worden. De 'spotspeler' neemt plaats naast presentator Ruben Nicolai en krijgt hiermee de regie van het spel in handen. De ‘spotspeler’ kan zijn of haar mede-deelnemers uitdagen voor een duel, omgeld te verdienen en dat bedrag ook te cashen. Maar... de kandidaat kan het geld ook weer net zo snel verliezen. Wie casht zijn kennis op het juiste moment en gaat naar huis met een groot geldbedrag?

'Ik Weet Er Alles Van', vanaf maandag 1 juni 2020 om 20.00 uur op RTL 4.



