'Petrus in het land' portretteert kerken als vindplaats van geloof, hoop en liefde

Foto: © KRO-NCRV 2021

Zaterdag 20 februari is de eerste uitzending van het nieuwe KRO-NCRV tv-programma 'Petrus in het land' dat protestantse kerken als vindplaatsen van geloof, hoop en liefde portretteert. Van grote stadskerken tot kleine dorpsgemeenten.

KRO-NCRV maakt dit tv-programma in samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland. Jurjen de Groot, directeur dienstenorganisatie Protestantse Kerk: 'KRO-NCRV en de Protestantse Kerk vinden elkaar in de missie om verhalen van geloof, hoop en liefde te ontsluiten voor een breed publiek. We zijn dankbaar voor de mogelijkheden die de omroep biedt om verhalen uit de kerk te tonen op televisie.'

Inspirerende voorgangers, verstilde kerkgebouwen en hoopgevende initiatieven van kerkleden: dat zijn de ingrediënten van iedere uitzending. De voorganger richt een korte meditatie en een zegenwens tot de kijker. Daarnaast is te zien hoe kerkleden hun geloof in de praktijk handen en voeten geven. Elke uitzending wordt afgesloten met een bijzondere vertolking van een kerklied.

Aflevering 1: Gouda

In de eerste aflevering is 'Petrus in het land' op bezoek in Gouda. De stad van kaas, kaarsen en stroopwafels. Op een steenworp afstand van het monumentale stadhuis, staat de St. Jan, de langste kerk van Nederland. Hier worden we welkom geheten door Marco Batenburg, de predikant van deze stadsgemeente en tevens preses van de generale synode van de Protestantse Kerk. Op normale zondagen bezoeken zo’n 1000 mensen de kerkdienst. Door de coronacrisis preekt hij echter al maanden in een lege kerk en moet hij mensen digitaal proberen te inspireren.

Het thema van deze uitzending is 'Ik ben er voor jou'. Zo zijn voor Joyce Schoon haar geloof en de schoonheid van de natuur onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zij gunt anderen deze ervaring ook en droomt ervan om, samen met anderen, een Weilandklooster op te richten. Ook de vrijwilligers van ’t Swanenburghshofje in Gouda zijn er voor anderen. Zij bieden mensen die hulp nodig hebben een plek waar ze kunnen wonen, een luisterend oor en praktische hulp.

Volgende afleveringen komen onder meer uit Assen, Alphen aan den Rijn, Broek op Langedijk en Pesse.

'Petrus in het land', vanaf zaterdag 20 februari wekelijks om 17.10 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.