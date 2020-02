Paul de Leeuw presenteert 'Op Goed Geluk' bij RTL 4

Foto: RTL 4 - © RTL 2020

De legendarische liefdesshow uit de jaren '80 en '90 keert dit voorjaar terug bij RTL 4. Elke week gaan twee vrijgezellen met de hulp van Paul de Leeuw op zoek naar ware liefde. Elke single kan kiezen uit 3 potentiŽle partners die ze leren kennen door het stellen van vragen.

Ze zien elkaar niet, tot de daadwerkelijke match er is. Dan gaat de waaier omhoog en ziet het kersverse liefdeskoppel elkaar voor het eerst: Op Goed Geluk! Het stel vertrekt direct op citytrip, waar ze later in de aflevering verslag van komen doen.

Paul de Leeuw heeft er zin in: 'Verheug me er op! Zin om te gaan zoeken naar leuke matches. Op goed gevoel, gehoor en vooral op goed geluk!'.

'Op Goed Geluk’ wordt geproduceerd door MediaLane en is vanaf woensdag 4 maart wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 4.