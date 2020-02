Patty & Gordon op zoek naar eeuwige jeugd

Na een roerig bestaan in showbizzland met vele ups en downs waarin Patty & Gordon vaak hun heil zochten in feesten, drinken, eten, eigenlijk alles wat God verboden heeft, hebben de twee dan eindelijk het licht gezien.

Ze hebben rigoureus het roer omgegooid. Het duo is gezonder en stralender dan ooit tevoren en dat smaakt naar meer! Ze gaan op zoek naar behandelingen over de hele wereld om jong en gezond te blijven. Zes weken lang reist het flamboyante duo de wereld rond en ondergaat de meest bizarre, extreme en lachwekkende schoonheids- en gezondheidsrituelen met maar één doel: als herboren terugkomen. En als het even kan graag jonger en aantrekkelijker dan ooit!

Patty & Gordon gaan in hun nieuwe programma geen uitdaging uit de weg en zijn bereid om alles uit te proberen, ook al zijn de traditionele behandelingen en therapieën in landen als India of Japan soms heel heftig of pijnlijk. Of heel vreemd, maar hoe raar ook: ze gaan ervoor. Voor de volle honderd procent. Zonder morren. Nou ja, zonder morren…. Levend begraven worden, keihard in je gezicht geslagen worden of je laten steken door bijen of bloedzuigers... dat gaat natuurlijk niet helemaal zonder slag of stoot!

'Patty & Gordon Op Zoek Naar Eeuwige Jeugd', vanaf maandag 10 februari om 20.30 uur bij SBS6.