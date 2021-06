'Opstand op de Neptunus': Sosha Duysker reconstrueert een bloedstollend drama op zee

Het is de bloedigste opstand op zee in ons slavernijverleden en toch kent haast niemand het verhaal. Een Zeeuws schip ontploft na een hevige strijd voor de Ghanese kust.

Sosha Duysker reconstrueert met historicus Ruud Paesie het bloedstollende drama op zee.

In 1784 vertrekt De Neptunus richting West-Afrika om goud, ivoor en tot slaaf gemaakte mensen in te kopen in ruil voor handelswaar. Terwijl het schip van fort naar fort vaart, zitten er maandenlang honderden Afrikanen gevangen in het ruim. De omstandigheden zijn mensonterend. En dan moet de oversteek over de oceaan nog beginnen. De gevangenen besluiten tot een ultieme poging om te ontsnappen.

'Opstand op de Neptunus', woensdag 30 juni om 20.30 uur bij de NTR op NPO 2.