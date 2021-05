Opnames Nederlandse Original serie 'Dirty Lines' gestart

De opnames van de Nederlandse Original serie 'Dirty Lines' zijn van start gegaan in Amsterdam. De serie wordt gemaakt in samenwerking met Fiction Valley en is geïnspireerd op het boek 06-Cowboys van Fred Saueressig over de opkomst van de telefoonsekslijnen eind jaren tachtig.

De serie is onder meer gemaakt door Pieter Bart Korthuis ('Penoza', 'Vechtershart'), die tevens samen met Tomas Kaan en Anna van der Heide de regie op zich neemt.

Het verhaal van 'Dirty Lines' begint anno 1987 in Amsterdam, een tijd waarin de Nederlandse samenleving snel veranderde. Psychologiestudente Marly Salomon start met een bijbaantje bij een gloednieuw bedrijf: Teledutch. Het telecombedrijf, opgericht door de broers Frank en Ramon Stigter, is Europa’s eerste onderneming in sekstelefoonlijnen. Binnen no-time verdienen Frank en Ramon geld als water en wordt Marly volledig meegezogen in deze wilde en snelle transformatie.

De laatste jaren van de Koude Oorlog gaven hoop en inspireerden een nieuwe generatie om het leven uitbundig te vieren. Amsterdam werd het epicentrum van deze culturele revolutie waarin housemuziek en de nieuwe liefdesdrug XTC werden geïntroduceerd. De sekstelefoonlijnen boden een nieuwe manier om anoniem seks te ervaren, waardoor niet alleen de moraal van de consumenten, maar bovenal dat van hun bedenkers voorgoed veranderde.

'Amsterdam is tegenwoordig een stuk moderner dan dertig jaar geleden, dus het is een behoorlijke uitdaging om de juiste straten en huizen te vinden die passen bij de 'look and feel' van de jaren ‘80. Het is fantastisch hoe ons creatieve team de stad uit die tijd heeft weten na te bootsen. 'Dirty Lines' speelt zich af gedurende een periode waarin Amsterdam snel veranderde. Voor mij persoonlijk was dit de tijd waarin ik in de stad ging studeren. Tijdens de opnames op de universiteit waande ik mij even als Marty MacFly in 'Back to the Future', ik ging terug naar mijn eigen studententijd. Het is altijd fantastisch om scènes tot leven te zien komen waar je zolang aan hebt gewerkt. Dit keer met nog meer plezier, juist omdat we mijn eigen jeugd opnieuw hebben gecreëerd', aldus Pieter Bart Korthuis.

De cast van 'Dirty Lines' wordt binnenkort bekend gemaakt.