Opnames MAX-dramaserie 'Tweede Hans' gestart

Onlangs zijn de opnames van start gegaan voor de nieuwe 10-delige dramaserie 'Tweede Hans' die te zien zal zijn bij Omroep MAX. De serie draait om de 64-jarige Hans die onverwachts met vervroegd pensioen moet.

Iedereen benijdt hem om zijn pensioen. Een bonus, tijd om te fietsen of te klussen, tijd voor zijn kleinzoon, misschien wel op reis met een camper. Maar voor Hans voelt het niet zo. Zijn werk was zijn leven, maar wat is zijn leven zonder zijn werk? Hij zal zichzelf opnieuw moeten uitvinden.

'Tweede Hans' is een co-productie van Hollands Licht en Omroep MAX. Wanneer de serie precies te zien is, wordt later bekend gemaakt.