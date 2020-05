Openhartige verhalen van BN'ers over impact Tweede Wereldoorlog in 'Kinderen in Oorlog: 75 Jaar Later'

Dit jaar viert Nederland 75 jaar vrede en vrijheid. Dit is helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend. In de wereld heerst er nog steeds oorlog waar ook veel kinderen worden getroffen.

In samenwerking met War Child start SBS6 vanaf 17 mei de documentaireserie 'Kinderen in Oorlog: 75 Jaar Later'. In deze 3-delige reeks delen verschillende bekende Nederlanders, waaronder Sjaak Swart, Jeroen Krabbé, Jan Terlouw en Philip Freriks, openhartig hun verhaal over de Tweede Wereldoorlog en wat voor impact dit op hen als kind heeft gehad. En waar ze in het dagelijkse leven nog steeds mee te maken hebben.

Het Nederlandse publiek kent Jeroen Krabbé, Koos Postema, Hanneke Groenteman, Hedy d'Ancona, Jan Terlouw, Ed van Thijn, Sjaak Swart, Philip Freriks, Adriaan van Dis en Diederik van Vleuten voornamelijk als maatschappelijk succesvolle personen met een indrukwekkende carrière. Minder bekend zijn de verhalen over de oorlog die vormend zijn geweest voor hun leven. Ervaringen en herinneringen waar ze veelal niet eerder over hebben gesproken omdat het te pijnlijk of te confronterend was. Zoals voor Jeroen Krabbé, nationaal en internationaal gevierd acteur, die zijn beroep heeft gekozen ingegeven door de tragische geschiedenis van zijn tante Els. Zij zat in het cabaret van het Kamp Westerbork waardoor haar transport naar Auschwitz gelukkig alsmaar werd uitgesteld. Of Adriaan van Dis die op 6-jarige leeftijd al besloot om nooit vader te worden. Bang om de gekte, het geweld en de waanzin van zijn vader door te geven.

Zwijgen over de oorlog is iets wat alle hoofdpersonen in deze indrukwekkende documentaire kennen. Dit deden zij omdat hun ouders of anderen in hun omgeving hen vroegen er met geen woord over te praten. Uit angst, woede, schaamte over wat er was gebeurd. Of om hun kinderen te beschermen tegen de verschrikkingen die zij hadden meegemaakt. Oorlogspijn verjaart niet en daarom vinden deze bekende Nederlanders het belangrijk om het zwijgen te doorbreken met hun persoonlijke verhalen. Ze vragen daarmee ook nadrukkelijk aandacht en steun voor kinderen die nu in oorlogssituaties opgroeien. Juist in het jaar waarin Nederland 75 jaar vrede en vrijheid viert en waarin de vrede gekoesterd moet worden, maar ook doorgegeven.

War Child

De serie is tot stand gekomen in samenwerking met War Child, als deel van de campagne 'Doorbreek het zwijgen'. De bekende Nederlanders in de serie konden vroeger hun oorlogspijn niet delen. Tegenwoordig kunnen we kinderen wel psychosociale steun bieden. War Child helpt kinderen in oorlog met hun emoties om te gaan, zodat ze weer zelfvertrouwen krijgen en contact durven te maken met anderen. Maar dat is nog steeds een klein deel van de 149 miljoen kinderen die steun nodig hebben, omdat ze opgroeien met oorlog en geweld. Met de 'Doorbreek het zwijgen-campagne' wil War Child bereiken dat snel meer kinderen bescherming, psychosociale steun en onderwijs kunnen krijgen. www.warchild.nl

'Kinderen in Oorlog: 75 Jaar Later' wordt geproduceerd door Media Luna.

'Kinderen in Oorlog: 75 Jaar Later', vanaf zondag 17 mei wekelijks om 21.30 uur bij SBS6 en altijd op KIJK.nl.