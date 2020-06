'Op1' biedt verontschuldigingen aan om opmerking in ondertiteling

Blokfluitiste Lucie Horsch was dinsdagavond te gast in de uitzending van 'Op1'. Bij de NPO worden rechtstreekse programma's steeds live ondertiteld. En bij dit gesprek ging dat even fout.

De redacteur die maandag de live-ondertiteling van 'Op1' bezorgde ergerde zich aan het snelle tempo waarop Horsch praatte waardoor die het moeilijk had om de ondertiteling bij te houden. Van de stress schreef de medewerker 'kan je wat lang minder snel praten kutwijf' in plaats van de echte woorden van de muzikante. Veel mensen die via Teletekst-pagina 888 de ondertiteling bij 'Op1' volgden, keken verbaasd op.

‘We bieden onze excuses aan voor de kwetsende opmerking die gisteravond als gevolg van een menselijke fout is verschenen in de teletekstpagina 888-ondertiteling van 'Op1'. De NPO betreurt het voorval ten zeerste en heeft de betreffende redacteur hierop aangesproken', aldus een woordvoerder van de publieke omroep in het AD.

Horsch kreeg van de NPO ook al excuses, maar ze heeft nog niet op het voorval gereageerd.

Bron: ad.nl