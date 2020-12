Op zoek naar 'De Faker' in het gezin in nieuw familieprogramma van AVROTROS

Foto: © AVROTROS 2020

Op het oog lijkt de familie De Bruin een doodgewoon gezin, maar er klopt iets niet. En van de gezinsleden is namelijk vervangen door een acteur. Iemand die helemaal geen onderdeel is van het gezellige huisje, boompje, beestje gezin. 'De Faker' dus!

Maar wie dat is? Door een dag mee te draaien in het gezin proberen onder andere Marije Zuurveld en Niek Roozen daar met hun team achter te komen in het AVROTROS-programma 'De Faker'.

In 'De Faker' nemen twee teams van bekende gezichten het tegen elkaar op om De Faker in het gezin te ontmaskeren. Het jongensteam bestaat uit Niek Roozen, Juvat Westendorp en Klaas van der Eerden. Marije Zuurveld, Stephanie van Eer en Shelly Sterk maken deel uit van het meidenteam. Elke aflevering draait één van de BN’ers mee in het dagelijkse leven van een gezin. De dag start met een rondleiding door het huis gevolgd door dagelijkse activiteiten zoals spelletjes spelen, de hond uitlaten en koken. Ze sluiten de dag af door met elkaar te eten. Ze leren de gezinsleden goed kennen, om aan uiteindelijk te bepalen wie er niet thuis hoort in het gezin. Want één ding is zeker, iemand is De Faker!

Als het gezin erin slaagt om de identiteit van De Faker verborgen te houden, winnen ze een sportief uitje. Wanneer een van de teams slaagt in de opdracht, winnen ze een punt voor het team. Wie mag zich na 27 afleveringen de grote overall winnaar noemen? Het jongens of het meidenteam?

Op 26 en 27 december trapt het programma af met twee feestdagen specials. De teams gaan allebei bij een familie langs waarbij het huis nog in kerstsferen is: gezelligheid bij de kerstboom en traditionele kerstmuziek aan. Slagen ze er in deze gemoedelijke sfeer in om hun missie te voltooien en de juiste persoon als Faker aan te wijzen? Uiteraard kan er vanuit huis ook geraden worden.

Feestdagen special 'De Faker', op 26 en 27 december om 18.15 uur bij AVROTROS op NPO Zapp.

'De Faker', vanaf 4 januari elke maandag t/m vrijdag om 18.05 uur bij AVROTROS op NPO Zapp.