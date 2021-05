Op naar een eerste diploma in KRO-NCRV's 'Mommies in Class'

In KRO-NCRV's 'Mommies in Class' volgen we tien jonge moeders die starten in de jonge moedersklas op het Zadkine Startcollege in Rotterdam. Dit schooljaar hopen ze voor het eerst in hun leven een diploma te halen.

Een papiertje en een toekomst lonkt. Hoe combineren ze hun dromen met de zorg voor hun kind(eren)? Komen ze eindelijk een stap verder in hun leven? Ze hebben niet alleen de opleiding, ze hebben deze keer ook elkaar. Want hoewel ze allemaal zo hun eigen problemen hebben, delen ze wel het moederschap en de ambitie om verder te komen in hun leven. Met deze serie laat KRO-NCRV zien hoe mensen met hulp van de juiste begeleiding weer durven geloven in de toekomst.

Mentor Esther benadrukt dit regelmatig in haar klas: 'Deze meiden zijn de toekomst, hun kinderen zijn de nieuwe generatie toekomst. Zij moeten laten zien wat goed is om te zorgen dat de jongste generatie goed terechtkomt. Ze hebben allemaal een extra zetje in de rug nodig om daar te komen waar ze uiteindelijk willen zijn. Nog belangrijker is dat we ze in dit jaar echt leren om moederschap en hun school te combineren.'

De jonge moedersklas is er speciaal voor meiden die jong moeder zijn geworden en hopen voor het eerst in hun leven een diploma te halen. Ze krijgen intensieve begeleiding van een toegewijd team docenten en een ervaringsdeskundige mentor, hun kindjes krijgen een plek op de kinderopvang. De meiden zelf gaan weer naar school en lopen stage. Aan het einde van dit schooljaar gaan ze hopelijk allemaal met een diploma op zak - en vele ervaringen rijker - naar huis. De jonge moedersklas die we volgen heeft tien leerlingen. Chaqila (16), Destiny (21), Su (24) en Neftalia (20) volgen we intensief en leer je naast de lesuren ook buiten het schoolgebouw kennen.

'Mommies in Class', vanaf dinsdag 4 mei om 22.20 uur bij KRO-NCRV op NPO 3.