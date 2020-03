'Op Adem' met Jacobine Geel

Foto: © KRO-NCRV 2020

Om de dag af te sluiten en even op adem te komen ontvangt Jacobine Geel de komende weken iedere avond een gast in het protestantse kerkje van Nederhorst den Berg: 'In deze uitzonderlijke tijd worden we in ons dagelijks doen en laten beheerst door wat het coronavirus teweeg brengt. Maar wat inspireert, troost en bemoedigt ons daarbij? In 'Op Adem' vraag ik mijn gasten naar hn verhaal hierbij'.

Jacobine ontvangt onder andere burgemeester Jos Wienen, commissaris van de Koning Jaap Smit, theoloog Manuela Kalsky, musicus Johannes Leertouwer, burgemeester Marja van Bijsterveldt, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland René de Reuver en dominee Ad van Nieuwpoort.

Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Protestantse Kerk in Nederland.

'Op Adem', vanaf maandag 23 maart dagelijks te zien bij KRO-NCRV op NPO 2 rond middernacht.