Ontdek de zomerprogramma's van Omroep MAX

Foto: © Omroep MAX 2018

MAX is er! De hele zomer zendt MAX nieuwe programma's uit. Voor de mensen die thuisblijven, voor mensen die op vakantie gaan en voor mensen die op zoek zijn naar een glimlach.

Juist nu. Een greep uit de MAX-zomerprogrammering, met gloednieuwe titels en nieuwe seizoenen van bekende programma's.

In verband met de coronacrisis zijn er momenteel veel schemawijzigingen bij de NPO. Tijdstippen en startdata van genoemde programma's zijn onder voorbehoud en kunnen veranderen.

Nieuwe programma's die MAX dit zomerseizoen uitzendt zijn onder andere: 'MAX Mooiste Treinreizen' (NPO 1) en de Britse hitserie 'The Great British Sewing Bee' (NPO 1). Ook zendt MAX een aantal van zijn populairste programma's uit in de zomer. Zo is er een nieuw seizoen 'Van Onschatbare Waarde' (NPO 1) onder leiding van Dionne Stax. In het vervolg op 'Denkend aan Holland' (NPO 1) trekken André van Duin en Janny van der Heijden er weer met de boot op uit in Nederland.

Ook veel documentaires bij MAX deze zomer. Waaronder 'Onze Jongens in de Jungle' (NPO 2), '50 jaar vrijheid, liefde en muziek' (NPO 2), over het 50-jarige jubileum van het Holland Pop Festival en 'Joop! Eindelijk Kampioen' (NPO 2), over Joop Zoetemelk, die 40 jaar geleden de Tour de France op zijn naam schreef. Ook is er een aangepaste versie van het 'Skûtsje Journaal' (NPO 1) te zien bij MAX.

Op dit moment zendt MAX nieuwe seizoenen uit van 'MAX Vakantieman' (NPO 1) en 'Hollandse Zaken' (NPO 2). Zoals eerder bekend werd gaat 'Tijd voor MAX' (NPO 1) twee maanden langer door, namelijk tot en met 3 juli. Dit geldt ook voor het 'MAX Ouderenjournaal' (NPO 1). MAX neemt ook deze zomer de woensdagavond van 'Op1' (NPO 1) voor zijn rekening, uiteraard met Carrie ten Napel en Charles Groenhuijsen.

Ook worden er herinneringen opgehaald. Bijvoorbeeld 'Het Beste van Heel Holland Bakt' (NPO 1), waarin de hoogtepunten uit vorige seizoenen zijn te zien. En er is niet alleen oude koek, want er zijn ook nooit eerder vertoonde beelden te zien. En om het vakantiegevoel op te roepen, zendt MAX deze zomer afleveringen van 'We zijn er Bijna!' (NPO 1) opnieuw uit.