Omroep MAX kondigt speciaal seizoen 'Heel Holland Bakt' aan

De schorten gaan voor en de ovens gaan weer aan. Vanaf zondag 5 september om 20.30 uur bij MAX op NPO 1 gaat een speciaal 'HHB'-seizoen van start: 'Heel Holland Bakt Nog Een Keer'. Hierin doen bekende gezichten uit eerdere HHB-seizoenen mee.

Eerder werd op de 'Heel Holland Bakt'-Instagram al gesproken over een extra 'Heel Holland Bakt'. Het zorgde voor veel enthousiaste reacties van bakkermakkers die niet konden wachten tot het receptuur van deze speciale editie af is: dat is bijna!

Dit seizoen doen bekende gezichten uit eerdere HHB-seizoenen mee en komen verschillende opdrachten voorbij die geïnspireerd zijn op de opdrachten uit eerdere seizoenen.

'Heel Holland Bakt Nog Een Keer' begint op zondagavond 5 september om 20.30 uur bij MAX op NPO 1.