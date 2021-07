Olympische medailles voor roeisters uit documentaireserie 'On The Record'

Afgelopen woensdag- en donderdagnacht was het de beurt aan de Nederlandse roeisters om alles op alles te zetten om een Olympische medaille in de wacht te slepen. En met succes! Ymkje Clevering en Roos de Jong wonnen respectievelijk zilver en brons in Tokio in de vrouwen vierzonder en de vrouwen dubbeltwee.

Afgelopen nacht won Marieke Keijser de bronzen plak met de lichte vrouwen dubbeltwee. De Olympische finales vormen de climax van een jarenlange en emotionele voorbereiding die allesbehalve volgens planning verliep. AVROTROS volgde de drie roeisters twee jaar voor de online documentaire 'On The Record: Onze weg naar Tokio'.

Over 'On the Record'

In de online docuserie 'On The Record: Onze weg naar Tokio' leven we mee met Marieke Keijser (24), Ymkje Clevering (25) en Roos de Jong (27), drie jonge roeisters uit het Nederlandse team. Ze hebben ieder een eigen verhaal, maar delen een huis, dezelfde drive, hetzelfde doel en een onverwoestbare vriendschap. In de eerste drie afleveringen zien we de weg die de drie roeisters afleggen naar Tokio.

De vrouwen delen openhartig hun hoogte- en dieptepunten in een intieme setting, voor een camera in een 'dagboekkamer' in hun huis. Terwijl heel Nederland op slot gaat, het Olympisch Trainingscentrum sluit en de Spelen uiteindelijk worden verplaatst, ontstaan er langzaamaan nieuwe perspectieven voor de drie vrouwen. Al die tijd is de camera hun beste vriend. Zo krijgen we een indruk van wat er omgaat in het hoofd van de topsporters die toewerken naar de Olympische Spelen in onzekere tijden. Wat doen en laten ze om hun doel te bereiken? Houden ze het mentaal en fysiek vol? Lukt het ze om opnieuw die felbegeerde plekken in hun boten te veroveren? Waar uitstel voor de één een vloek blijkt, is het voor de ander een zegen.

Het resultaat

De vierde en laatste aflevering verschijnt op dinsdag 3 augustus. Hierin zijn de laatste dagen voor het vertrek naar Tokio te zien: trainen in de klimaatkamer, het inpakken van de koffer en het afscheid met familieleden. Hoe is het om zoiets bijzonders, als de Olympische Spelen, mee te maken zonder je familie in de buurt? Eenmaal in Tokio volgen we de laatste fase: de wedstrijdfase. Het slechte weer en positieve coronatesten binnen het team dreigen roet in het eten te gooien, maar ondanks alles starten de vrouwen uiteindelijk toch. Behalen ze, na al het harde werken, het resultaat waar ze van droomden? In Nederland krijgen de roeisters de erkenning die ze verdienen tijdens de huldiging bij het Team NL Olympic Festival.

De documentaireserie is te zien op het YouTube-kanaal van AVROTROS en op NPO Start. De vierde en laatste aflevering verschijnt op dinsdag 3 augustus.