NPO verrast ook deze bijzondere zomer met veel nieuwe programma's

Hoewel deze zomer door veel Nederlanders anders beleefd wordt dan oorspronkelijk bedacht, zijn de komende maanden op de publieke tv-zenders en NPO Start tal van nieuwe programma's en publieksfavorieten te zien.

Ook wordt er eer betoond aan de evenementen die deze zomer niet of anders plaatsvinden en wordt er stilgestaan bij de val van Srebrenica, 25 jaar geleden.

Op NPO 1 staan in de speciale serie 'Een Huis Vol in Quarantaine' (KRO-NCRV) vijf bijzondere, grote gezinnen centraal en zien we hoe zij zich redden in deze tijd. Joris Linssen spreekt in een nieuw seizoen 'Hello Goodbye' (KRO-NCRV) weer spontaan mensen op Schiphol aan die iemand ophalen of wegbrengen. Dit levert in quarantainetijd onverwachte verhalen op. In 'MAX vakantieman' (MAX) staan actuele reisdossiers centraal in coronatijd. Daarnaast zijn er nieuwe seizoenen van 'Het Mooiste Meisje van de Klas' (AVROTROS, NPO 1) en 'De Slimste Mens' (KRO-NCRV, NPO 2).

Ook wordt er stilgestaan bij de grote evenementen die dit jaar niet of anders door kunnen gaan, waaronder 'Pinkpop' (NTR/BNNVARA/VPRO, NPO 3), 'Het Prinsengrachtconcert' (AVROTROS, NPO 2), 'Concert at Sea' (AVROTROS, NPO 3), 'SAIL' (NOS, NPO 1) en 'Pride Amsterdam' (AVROTROS, NPO 3).

Deze zomer is talkshow 'Op1' (BNNVARA/EO/MAX/WNL/VPRO) vijf avonden per week te zien op NPO 1, onder andere met nieuwe duo's Nadia Moussaid & Pieter van der Wielen (VPRO) en Margje Fikse & Kefah Allush (EO). In 'Mijn Sportzomer' (NOS, NPO 1) ontvangen Dione de Graaff en Tom Egbers om en om twee prominente gasten die aan de hand van beelden hun favoriete sportzomer samenstellen. Op NPO 3 wordt in 'Makkelijk Scoren: Studio Afgelast' (VPRO) de sportwereld in coronatijd op satirische wijze besproken en krijgt Nederland de leukste sportzomer die nooit is geweest. Op NPO 2 wordt stilgestaan bij de val van Srebrenica, dit jaar 25 jaar geleden.

Nieuw Nederlands drama is deze zomer ook te zien met het tweede seizoen van 'Papadag' (AVROTROS, NPO 3) en nieuwe serie 'Commando's' (AVROTROS, NPO 3), een bloedstollende thrillerserie waarin mysterieuze doden vallen die verband lijken te houden met een special forces missie.

Op NPO Zapp wordt een bijzonder schooljaar afgesloten in 'De Nationale Schooltoets' (KRO-NCRV) waarin kinderen het opnemen tegen hun ouders/verzorgers met officiële schooltoetsvragen. De allerkleinsten kunnen kijken naar een nieuw seizoen van 'De Wereld van Zappelin' (AVROTROS), een feestelijk programma voor kleuters met bekende kinderliedjes, verhaaltjes, spelletjes en nog veel meer.