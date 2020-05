NPO presenteert 'Terugblik over 2019'

Het Nederlandse publiek vond in 2019 de publieke waarde van de televisieprogramma's van de NPO gemiddeld 'zeer hoog'. De gemiddelde publieke waarde-score was 8,2, zo blijkt uit onafhankelijk GfK-onderzoek naar de publieke waarde van de NPO-programmering.

De uitkomsten staan vermeld in de vandaag gepubliceerde 'Terugblik 2019', het jaarlijkse document waarin de NPO verantwoording aflegt over de invulling van zijn publieke media-opdracht.

Shula Rijxman, voorzitter van de Raad van Bestuur: 'Het is natuurlijk goed om te horen dat het publiek onze programma’s zo hoog waardeert. Het jaar 2019 voelt alweer zo lang geleden, zeker nu we dit jaar alweer enkele weken te maken hebben met de ingrijpende gevolgen van de coronacrisis. Toch blijft het belangrijk om terug te blikken en verantwoording af te leggen over wat de NPO en de omroepen doen, ook als dat al wat langer geleden is. Daarom presenteer ik vandaag met trots onze nieuwe Terugblik.'

Het jaar 2019 was in meerdere opzichten een belangrijk jaar voor de Nederlandse Publieke Omroep. Er waren feestelijkheden rond 100 jaar radio in Nederland en er werd stilgestaan bij het begin van alle herdenkingen rond 75 jaar vrijheid, die tot in 2020 zullen duren. En ondanks de toegenomen concurrentie van internationale mediabedrijven, bleef de NPO ook in 2019 zichtbaar en relevant voor heel Nederland. Voor de NPO is het bereiken van zoveel mogelijk Nederlanders belangrijk, maar is het creëren van programma’s met publieke waarde én van hoge kwaliteit essentieel.

Onafhankelijk en betrouwbaar

De NPO wil dat alle programma’s publieke waarde hebben. In het Concessiebeleidsplan zijn daarbij de volgende waarden geformuleerd: Onafhankelijk, Betrouwbaar, Pluriform, Divers, Met impact, Geëngageerd, Authentiek en Eigenzinnig. Over ongeveer 300 titels heen beoordeelde het publiek het NPO-aanbod met een gemiddelde score van 8,2. Dit was vorig jaar een ook al hoge 8,1. Van de mensen die wekelijks naar een publieke radiozender luisteren, gaf twee derde aan dat de aan hen voorgelegde publieke waarden van toepassing waren op de zender, bij een norm van 60%. Alle zes de radiozenders voldeden aan deze norm.

Bereik

Afgelopen jaar bleef NPO 1 de best bekeken zender van het land. In de top 25 van populairste programma’s waren er maar liefst 19 van de NPO. Het gratis en voor iedereen beschikbare NPO Start is met circa 2 miljoen gebruikers per week online het meest gebruikte Nederlandse on demand-platform. NPO Plus, onze extra streamingservice met meer en langer beschikbare content, bereikte in 2019 een mijlpaal van ruim een kwart miljoen betalende abonnees en voorziet hiermee duidelijk in een behoefte. De inkomsten worden gebruikt om de kosten van de dienst te financieren en vloeien daarnaast terug naar de rechthebbenden. NPO Radio 2 bleef de best beluisterde zender van het land, terwijl NPO FunX haar bereik onder stadsjongeren met 27 procent zag toenemen.

Nieuwe concessieperiode

NPO en de omroepen maken zich ondertussen op voor een nieuwe concessieperiode van 2022 tot en met 2026. Deze periode begint op verzoek van de minister van OCW een jaar later dan gepland, vanwege zijn visiebrief met daarin toekomstplannen voor de publieke omroep. In nauwe samenwerking worden de palen geslagen voor een nieuw, solide toekomstplan. NPO en de omroepen praten verder met de politiek over de uitvoering van de plannen uit deze in het voorjaar van 2019 verstuurde visiebrief. Een snel veranderende mediawereld vraagt om meer samenwerking, focus en vernieuwingskracht, maar ook om voldoende steun vanuit overheid en politiek.

Als publiek gefinancierde organisatie legt de NPO altijd uitgebreid verantwoording af over de keuzes die worden gemaakt. Dat gebeurt onder meer in het binnenkort te verschijnen traditionele Jaarverslag, maar ook in de vandaag gepresenteerde Terugblik. Bekijk dit document, met meer onderzoeksresultaten en een uitgebreide verantwoording vanaf vandaag op de website https://over.npo.nl/organisatie/openbare-documenten/terugblik#content.