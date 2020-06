NPO experimenteert met nieuwe kijkervaring via 'NPO Samen'

Foto: © NPO 2020

Samen online tv-kijken kan nu op een unieke manier: met NPO Samen. De nieuwste innovatieve functionaliteit van de Nederlandse Publieke Omroep maakt het voor iedereen mogelijk om via NPO Start met meerdere mensen tegelijk een NPO-programma te kijken, én er via de webcam samen direct over te chatten. Daarmee brengt NPO Nederland nog meer in verbinding, juist nu contact met elkaar zo belangrijk is.

Hoewel de coronamaatregelen langzaam wat soepeler worden, verblijven de meeste Nederlanders noodgedwongen vaker thuis. Alleen, met vrienden, huisgenoten, klasgenootjes of familieleden. Gelukkig blijven we ondanks de beperkingen op vele manieren verbonden met elkaar, veelal dankzij allerlei online toepassingen. NPO.nl/Samen is zo’n nieuwe toepassing. Het is de nieuwste manier van samen tv beleven, die in ieder geval de komende drie maanden via de computer en de laptop is te gebruiken.

Hoe werkt het?

Ga op NPO.nl op zoek naar het programma dat je samen met anderen wil gaan kijken, zet je webcam aan en klik op het ‘Kijk samen’-icoon (zie afbeelding).

- Er verschijnt een scherm waar je je naam kunt invullen.

- Daarna treed je de NPO Samen-omgeving binnen

- Zet het geluid van je webcam aan en nodig vrienden of familieleden uit

- De link kun je direct delen per whatsapp, mail of andere sociale media

Via de link treden jullie allemaal toe tot jullie eigen gezellige online tv-kamer. Je kunt maximaal met vier camera’s in één virtuele huiskamer. Start de show en genieten maar.

Innovaties bij NPO

Martijn van Dam, binnen de raad van bestuur van de NPO verantwoordelijk voor technologie en innovatie, is enthousiast over deze nieuwe manier van samen tv-kijken: 'Als NPO laten we Nederlanders graag dingen samen beleven. Dat zorgt voor meer onderlinge verbondenheid. Ook in ons innovatiebeleid zetten we daar natuurlijk op in.' Volgens Van Dam is NPO Samen bij uitstek geschikt om onze individuele kijkervaringen met elkaar te kunnen delen. 'Dit heeft natuurlijk de afgelopen maanden een nóg grotere betekenis gekregen. Samen televisie kijken met je oudere vader of moeder was heel gewoon, maar nu voor veel mensen niet meer vanzelfsprekend. Of met goede vrienden een avond bingewatchen. We hopen met NPO Samen dat soort dingen weer makkelijker te maken, ook als je noodgedwongen afstand van elkaar moet houden.'

Eurovisie Songfestival

Bij NPO Samen wordt samengewerkt met het technologiebedrijf Sceenic, dat vorig najaar als één van de drie winnaars uit de bus kwam bij de Innovatie Challenge rond het Eurovisie Songfestival, een wedstrijd waarbij werd gezocht naar vernieuwende interactieve toepassingen. Hoewel het Songfestival zelf is uitgesteld, heeft de NPO de toepassing samen met Sceenic verder uitgewerkt, met NPO.nl/Samen als resultaat. De toepassing is de komende maanden als experiment beschikbaar voor vele programma’s van de Publieke Omroep die via NPO.nl beschikbaar zijn.