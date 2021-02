Nikkie de Jager, StukTV, Snelle, Lavezzi Rutjes en 'Heel Holland Bakt Kids' in top 3 genomineerden 'Zapp Awards'

Foto: © NPO Zapp 2021

De top 3 genomineerden voor de Zapp Awards 2021 zijn bekend! Vrijdagochtend werden de laatste kanshebbers in de categorie 'Favoriete Jeugdprogramma' onthuld: 'Brugklas', 'Mollenstreken' en 'Heel Holland Bakt Kids' maken kans om op zaterdag 13 februari met een felbegeerde Zapp Award naar huis te gaan.

De stembussen zijn gesloten; meer dan 36.000 kinderen hebben tijdens deze tweede stemronde op hun favoriete presentatoren, programma’s, online sterren en artiesten van het afgelopen jaar gestemd. Tijdens de awardshow kan er nog gestemd worden op het Favoriete Jeugdprogramma. Kinderen kunnen dan hun stem uitbrengen op 'Brugklas', dat voor de vierde keer genomineerd is, en op de nieuwkomers 'Heel Holland Bakt Kids' en 'Mollenstreken'.

Line-up

De line-up van de Zapp Awards is compleet: Davina Michelle opent de show en ook Bilal Wahib treedt op tijdens het gala van de jeugdprijzen. Hoewel er dit jaar geen publiek aanwezig is, belooft het met deze twee populaire artiesten een spetterende awardshow te worden. De Zapp Awards zijn zaterdag 13 februari live te zien op NPO Zapp, vanaf 19.20 uur, direct na het 'NOS Jeugdjournaal'.

Overzicht genomineerden

Eerder deze week werden online de top 3 genomineerden voor de andere categorieën bekend gemaakt:

Favoriete Ster Online

Matthyas het Lam | Fifalosophy/Matthy

Nikkie de Jager | NikkieTutorials

StukTV

Favoriete Track NL

Miss Montreal - Door de wind

Snelle - Smoorverliefd

Snelle en Suzan & Freek - De overkant

Favoriete Familieprogramma

LEGO Masters

The Masked Singer

The Voice of Holland (Kids & Senior)

Favoriete Ster Jeugdprogramma

André van Duin

Buddy Vedder

Lavezzi Rutjes

Favoriete Jeugdfilm

De Familie Claus

De Piraten van Hiernaast

Misfit 3 De Finale

Favoriete Online Serie

Brugklas: Schrikscène

De Zomer van Zoë

Roadtrippers

'NPO Zapp Awards 2021'

De 'NPO Zapp Awards' zijn dé jaarlijkse publieksprijzen voor beste programma’s, presentatoren, online sterren en artiesten van het afgelopen jaar, bepaald door kinderen. Vanaf vrijdag 18 december konden kinderen stemmen op het Favoriete Jeugdprogramma, Favoriete Ster Jeugdprogramma, Favoriete Familieprogramma, Favoriete Track NL, Favoriete Ster Online, Favoriete Online Serie en Favoriete Jeugdfilm NL. Het gala is zaterdagavond 13 februari live vanuit Studio 21 in Hilversum te zien op NPO Zapp. De presentatie is in handen van Klaas van Kruistum en Britt Dekker.

Wie maak jij dit jaar zo trots als een pauw? Met deze vraag in het achterhoofd bepalen kinderen wie op zaterdag 13 februari naar huis gaan met één van de felbegeerde 'Zapp Awards'. Een vast onderdeel van de 'Zapp Awards' is de Veer-In-Je-Reet-Award, dat dit jaar naar het mooiste initiatief in coronatijd gaat. De Veer-In-Je-Reet Award is een prijs voor kinderen die belangeloos iets gedaan hebben om het leven van anderen wat mooier te maken.

De 'NPO Zapp Awards' worden sinds 2018 uitgereikt. Kinderen konden van vrijdag 18 december tot en met zaterdag 13 februari online stemmen op hun favorieten via zappawards.nl. De 'NPO Zapp Awards' is een samenwerking van NPO Zapp en KRO-NCRV.