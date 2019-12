Nieuwjaarsconcert Nederlands blazers ensemble op 1 januari 2020

Foto: BNNVARA - © NBE 2019

Ta ta ta taaaaa: wie kent ze niet, de openingsnoten van de vijfde van Beethoven. 250 jaar geleden werd deze eigenzinnige componist geboren, die zich niet veel aantrok van de bestaande muziekregels, met iedereen overhoop lag, zijn eigen weg ging en het ene na het andere meesterwerk componeerde.

'Roll over Beethoven' is dit jaar het thema van het Nieuwjaarsconcert van het Nederlands Blazers Ensemble, vanuit het Concertgebouw in Amsterdam. Het Nieuwjaarsconcert van het NBE is woensdag 1 januari 2020 om 18.55 uur te zien bij BNNVARA op NPO 2.

Wie denkt aan mannen in ongemakkelijke zwarte pakken en een Weense wals, kent de Nieuwjaarstraditie van het Nederlands Blazers Ensemble niet. Vol overgave blazen de Blazers het publiek het nieuwe jaar in. Ze zorgen voor verrassing, verrukking en ontroering met jonge talenten en muzikanten uit dichtbije en verre streken.

Net als ieder jaar schreef het NBE een wedstrijd uit voor componisten tot en met 18 jaar. De Blazers nodigden jongeren uit om een stuk te schrijven rond het thema 'Roll over Beethoven'. De winnaars spelen op 1 januari hun compositie samen met het NBE. Kinderen voor Kinderen-presentator Ridder van Kooten interviewt deze jonge componisten.

'Het Nieuwjaarsconcert van het NBE', woensdag 1 januari 2020 om 18.55 uur bij BNNVARA op NPO 2.