Nieuwe spectaculaire serie 'Homemade Astronauts' op discovery+

Kun je in een zelfgemaakte raket de ruimte in? De drie waaghalzen uit het programma 'Homemade Astronauts' denken van wel. Ze zijn helemaal gek van raketten en van het verleggen van grenzen en willen nu de ultieme droom uitvoeren door met hun eigen raket tot grote hoogten te komen.

Vergeet NASA, vergeet Space X, deze mannen doen het helemaal zelf. 'Mad Mike' Hughes is een 62-jarige gepensioneerde aannemer die al gevaarlijke stunts uithaalde in de auto- en motorsport, Nu wil hij de wereld verbazen door met zijn eigen stoomraket 100 kilometer de lucht in te gaan.

De 51-jarige Cameron Smith – in het dagelijkse leven professor antropologie – bouwde al zijn eigen ruimtepak waarmee hij aan een grote luchtballon de zogeheten Armstrong Limit wil bereiken, de hoogte waarbij de luchtdruk zo laag is dat het dodelijk wordt

Dat amateurs serieuze raketten kunnen bouwen liet Rocket Man Ky Michaelson al in 2004 zien toen hij een onbemande raket hoog de lucht in schoot. Nu wil de 80-jarige ex-stuntman het met een bemande vlucht doen. Samen met zijn team denkt hij het geheime recept in handen te hebben om de eerste succesvolle menselijke missie te doen in een doe-het-zelf-raket.

