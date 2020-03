Nieuwe specials 'Beste Zangers' met Edsilia Rombley als gastvrouw

Songfestival- en musicalliefhebbers kunnen hun hart ophalen op donderdag 14 mei en zaterdag 30 mei. Dan zendt AVROTROS twee gloednieuwe specials uit van 'Beste Zangers'. Edsilia Rombley is de gastvrouw van Beste Zangers Songfestival en 'Beste Zangers Musical'.

Rombley was ook als host te zien in het allereerste seizoen van 'Beste Zangers' in 2009. In de specials zien en horen we onder anderen René Froger, Kim-Lian van der Meij, Thomas Berge, Franklin Brown en Lenny Kuhr. Beide specials zijn vorig jaar al opgenomen. De zangers en zangeressen kruipen dus gewoon zoals de kijker gewend is dicht tegen elkaar aan op de bank, luisterend naar elkaars mooie en vaak ontroerende optredens.

De special van 'Beste Zangers' op donderdag 14 mei staat volledig in het teken van het songfestival. De deelnemende bekende zangers hebben allemaal een link met het liedjesfestijn. Zo won Lenny Kuhr in 1969 in Madrid met haar lied De Troubadour. Maribelle deed mee aan het songfestival met Ik hou van jou, Franklin Brown zong samen met zangeres Maxine het nummer De eerste keer en René Froger performde het nummer Shine samen met zijn collega’s van de Toppers. Kim-Lian van der Meij, presenteerde jarenlang het Junior Songfestival waar veel talent uit voort is gekomen en Thomas Berge en Emma Heesters zijn allebei groot songfestivalfan - en tevens geen onbekende van het populaire tv-programma 'Beste Zangers'. Zij zingen allemaal op geheel eigen wijze een bekend Nederlands songfestivallied, op de dag dat eigenlijk de halve finale stond gepland.

Op zaterdag 30 mei om 20.30 uur is 'Beste Zangers Musical' te zien bij AVROTROS op NPO 1. Rombley ontvangt René van Kooten die onder andere De laatste Nacht uit Miss Saigon zingt samen met Kim-Lian van der Meij. En René Froger en Emma Heesters brengen samen Beauty and the Beast ten gehore. Andere nummers die voorbij komen zijn uit de musicals Jesus Christ Super Star, Fame, The Wiz, Grease, Oliver, Heerlijk duurt het langst en The Jerseyboys.

'Beste Zangers Songfestival', donderdag 14 mei om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.

'Beste Zangers Musical', zaterdag 30 mei om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 1.