Nieuwe single 'Hand in Hand' van Kinderen voor Kinderen is uit

Foto: BNNVARA - © Wiebke Wilting 2020

Kinderen hebben elkaar nodig, zeker nu! Daarom komt op vrijdag 3 juli de nieuwe single 'Hand in Hand' van Kinderen voor Kinderen uit.

Een bijzonder nummer, passend bij deze bijzondere tijd. 'Hand in Hand' gaat over samenzijn en verbinding, over kracht en positiviteit. Dat is ook terug te zien in de speciale video, waarin fan-foto's te zien zijn van de afgelopen weken. Hand in hand zal verschijnen op het 41ste album van Kinderen voor Kinderen, dat 25 september uitkomt. Het nummer is vanaf vandaag beschikbaar op Spotify.

Florence van Duijvendijk, eindredacteur van Kinderen voor Kinderen: 'Muziek verbindt, dat weten we bij BNNVARA vanuit ervaring met 41 jaar Kinderen voor Kinderen, en daar hebben we allemaal behoefte aan. Vanuit de gedachten vóór en dóór kinderen, willen we met dit vrolijke nummer van Kinderen voor Kinderen oproepen om samen de zomer te vieren.'

Extra activiteiten

Om alle kinderen een mooie zomer met veel muziek, zang en dans te bezorgen heeft Kinderen voor Kinderen een zomerprogramma vol activiteiten klaargezet voor alle kinderen in Nederland. Op de site vind je dans- en zanginstructies, creatieve schrijfopdrachten, tips om te vloggen en leren presenteren, spelletjes, knutselopdrachten en meer. Vier de zomer met Kinderen voor Kinderen!

De tekst van 'Hand in Hand' is geschreven door Lucia Marthas en producer Tjeerd P. Oosterhuis is verantwoordelijk voor de muziek. De solisten van het liedje zijn Julia, Sophie, Tom en Larissa uit het koor.