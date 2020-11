Nieuwe serie 'Waarom Werken Vrouwen Niet?' op NPO 3

Foto: © KRO-NCRV 2020

In de KRO-NCRV serie 'Waarom Werken Vrouwen Niet?' onderzoekt journalist Liesbeth Staats een oer-Hollands fenomeen: het parttime paradijs.

Balanstrutjes, parttime prinsesjes, deeltijd-diva’s, het debat over arbeidsparticipatie van vrouwen staat al jaren op scherp.

Aflevering 1: Zijn Nederlandse vrouwen ambitieloos, of zelfs lui?

In de eerste aflevering van 'Waarom Werken Vrouwen Niet?' ontmoet Liesbeth Staats vrouwen die verschillende keuzes hebben gemaakt.

Zo is er Eline die ondanks het feit dat ze een goede opleiding heeft gedaan nu kiest om thuis te zijn met haar twee kinderen. Haar man werkt fulltime. 'Emancipatie is dat je zelf kan kiezen of je wel of niet werkt', is haar stelling. Bovendien doe je het nooit goed. Als je weinig of niet werkt ben je lui, maar werk je fulltime ben je geen goede moeder. Het vrouwengenootschap Salomé denkt daar anders over: je moet economisch zelfstandig zijn, bovendien kan je het niet maken om niets met je studie te doen.

Sander Schimmelpenninck heeft het debat over parttime paradijs Nederland mede op de kaart gezet. Volgens hem zijn parttime werkende vrouwen een luxe, maar is de deeltijdeconomie op termijn niet meer houdbaar.

We maken ook kennis met de jonge Kristel die aan het hoofd staat van een Brabants containerbedrijf. Thuisblijfmoeder Kelly is gaan vloggen over het moederschap en kan daar inmiddels haar man van onderhouden.

Ylske kreeg vier kinderen met een gefortuneerde man. Nu staat ze er alleen voor en moet ze zich opnieuw oriënteren op de arbeidsmarkt. 'Had ik het maar anders aangepakt', zegt zij nu.

En Liesbeth praat met Sigrid Kaag, misschien wel de meest ambitieuze vrouw van Nederland, over het betonnen plafond.

'Waarom Werken Vrouwen Niet?', donderdag 12 november om 21.00 uur bij KRO-NCRV op NPO 3.