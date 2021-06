Nieuwe serie 'Stereotypisch' van KRO-NCRV's 'Brandpunt+' over het doorbreken van stereotypes

Hoe gaan jongeren om met een specifiek stereotype dat ze opgeplakt krijgen door media of hun omgeving? In de nieuwe online 'Brandpunt+' serie 'Stereotypisch' van KRO-NCRV ontmoet presentatrice Sosha Duysker jongeren met een zo'n label.

Hoe gaan zij om met de vooroordelen die ze krijgen met bijvoorbeeld rijke of gedetineerde ouders? Beperkt dit ze, waar lopen ze tegenaan, hoe kijken hun vrienden hiernaar en hoe zien zij hun eigen toekomst? Met deze serie laat KRO-NCRV zien wat de gevolgen zijn voor jongeren die een label opgeplakt krijgen. Tegen welke moeilijkheden lopen zij aan in een maatschappij die de werkelijkheid buiten proportie vergroot?

De 21-jarige Mel groeit op in een ondernemersgezin van een Quote 500-miljonair: 'Wat ik het ergste vind, is dat mensen denken dat ik alles van mijn vader krijg.' Komt het leven je aanwaaien? Word je geboren met een gouden lepel in je mond en groei je op in gigantische villa's? Of sta je juist onder grote druk om ook succesvol en rijk te worden?

Victoria (30 jaar) sloot zich twee jaar geleden aan bij de beruchte Scientology kerk, die in de media beschuldigd wordt van misleiding, geldklopperij en mishandeling. De kerk is vooral populair in de VS en bekende Hollywoodsterren als Tom Cruise en John Travolta zijn overtuigd aanhanger. Victoria laat haar leven als 'scientoloog' zien, vertelt hoe ze omgaat met het stereotype beeld en geeft de kijker een uniek inkijkje binnen de kerk.

Je vader of moeder in de bak en jij wordt in je omgeving ook schuldig bevonden aan die criminele daden. Want: zo vader, zo dochter, toch? De 26-jarige Annelyn kan hierover meepraten samen met nog 25.000 andere Nederlandse jongeren. Als 15-jarig meisje heeft ze meegemaakt hoe de politie midden in de nacht haar huis bestormde, waarna haar vader voor haar ogen werd opgepakt. Annelyn wil af van de stereotyperingen rondom kinderen van gedetineerde en doet haar verhaal.

Zuipen tot we kruipen. Dat hoort erbij als student, toch? Harold (22) studeerde Communicatie in Tilburg en ging actief naar borrels bij zijn studievereniging, totdat het vele drinken dat daarmee gepaard ging bij hem doorsloeg in een alcoholverslaving. Door AA-meetings en therapie is hij ervan af gekomen en kan hij nu weer gewoon naar feestjes en festivals. In 'Stereotypisch' vertelt hij hoe de heersende alcoholcultuur binnen het studentenleven ervoor heeft gezorgd dat zijn drinkgedrag – vier kratten bier per week - lang als normaal werd gezien.

'Stereotypisch', vanaf maandag 28 juni om 15.00 uur bij KRO-NCRV op het YouTube-kanaal van NPO 3.