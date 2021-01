Nieuwe serie 'De Strijd om het Binnenhof' met Wouke van Scherrenburg

Foto: NTR - © Wim Kluvers 2021

Op vrijdag 8 januari start bij de NTR de 7-delige geschiedenisserie 'De strijd om het Binnenhof', over politieke leiders die een cruciale rol hebben gespeeld in de geschiedenis van onze democratie.

Wouke van Scherrenburg, die jarenlang als politiek verslaggever een vertrouwde verschijning op en rond het Binnenhof was, neemt je mee in de levens van achtereenvolgens:

8 januari: Jacoba van Beieren

15 januari: Johan van Oldenbarnevelt

22 januari: De gebroeders De Witt

29 januari: Rutger Jan Schimmelpenninck

5 februari: Johan Rudolph Thorbecke

12 februari: Pieter Jelles Troelstra

19 februari: Pim Fortuyn



Levens die getekend werden door strijd om de macht en persoonlijke tragiek.

Combinatie van documentaire en drama

De NTR heeft een naam als het gaat om de productie van grote geschiedenisseries. Van 'De Gouden Eeuw' tot 'De IJzeren Eeuw', maar ook '80 Jaar Oorlog' en 'Goede Hoop'. Wat 'De Strijd om het Binnenhof' onderscheidt van eerdere series is de vorm: niet eerder werd documentaire met drama gecombineerd. In elke aflevering is namelijk ook te zien hoe een cruciale gebeurtenis uit het leven van de hoofdpersoon wordt gedramatiseerd door scenarist en regisseur Niek Barendsen en acteurs als Pierre Bokma, Lies Visschedijk, Minne Koole, Gijs Scholten van Aschat en vele anderen.

'De Strijd om het Binnenhof' laat de spannende verhalen achter de zucht naar de macht zien: de intriges, de affaires, de terugkerende roep om verandering en de pogingen om rivalen al dan niet letterlijk een kopje kleiner te maken. Showprocessen, liefdesaffaires, politiek gekonkel. Van alle tijden op het Binnenhof. Uitmondend tenslotte in ons hedendaagse gebouw van de democratie.

Extra: online tours met Alexander Pechtold en Charlotte Nijs

Naast de tv-serie maakt de NTR een interactieve site waarin je kunt ronddwalen in de ruimtes van het Binnenhof onder leiding van oud-politicus Alexander Pechtold en politiek verslaggever Charlotte Nijs: binnenhofonline.nl. Zo zijn er o.a. de online tours Kunst met Pechtold en Wat gebeurt er met je stem? door Charlotte Nijs. Binnenhofonline.nl staat vanaf 8 januari live.

'De Strijd om het Binnenhof', vanaf vrijdag 8 januari om 22.10 uur bij de NTR op NPO 2.