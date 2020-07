Nieuwe serie 'Buch in de Bijzondere Bajes' bij SBS6

Foto: SBS6 - © Talpa Network 2020

Krappe cellen, verveling en een beklemmende sfeer: dat zijn vaak de eerste associaties bij gevangenissen in het buitenland. Toch is dat niet altijd het geval.

In de nieuwe driedelige SBS6-serie 'Buch in de Bijzondere Bajes' die vanaf donderdag 23 juli om 20.30 uur te zien is, bezoekt Nicole Buch gevangenissen in het buitenland waar het er verrassend anders aan toegaat. Nicole verblijft een aantal dagen tussen de muren van deze bijzondere bajesen en ervaart de opmerkelijke privileges van de gedetineerden. Van zelfstandig ondernemen tot meedoen aan 'The Voice': het kan allemaal.

Aflevering 1 - Italië

In de eerste aflevering brengt Nicole een bezoek aan de beruchte Rebibbia gevangenis in Rome. Hier zit de vrouwenvleugel vol met vrouwen die gelieerd zijn aan de talloze maffia-organisaties die Italië rijk is. De vrouwen zijn bij elkaar geplaatst op een speciale afdeling om te voorkomen dat ze medegedetineerden rekruteren voor de georganiseerde misdaad.

De dames zwijgen over hun daden, maar ook over die van hun mannen, broers, vaders en zonen en leiden ondertussen een comfortabel leven achter de tralies. Ze maken er verse pasta met ingrediënten uit hun eigen kruidentuin, hebben een gym en wekelijks komt de kapper langs in hun kapsalon.

Aflevering 2- Uruguay

In de Uruguayaanse hoofdstad Montevideo zitten honderden criminelen vast voor zware vergrijpen zoals overval, moord, oplichting en verkrachting. Toch lijkt deze gevangenis op het eerste oog net een vakantiepark. Dit is te danken aan het positieve, open beleid van de gevangenisdirecteur. Het meest bijzonder hier is wel de belangrijke rol van de rugbysport.

De band die de gevangenen hebben met rugby is ontstaan door een beruchte vliegtuigramp; in 1972 crashte een vliegtuig in het Andesgebergte met aan boord het complete nationale rugbyteam van Uruguay. De overlevenden aten hun dode teamgenoten op om zo te kunnen overleven. Na deze ramp werd rugby in de bajes succesvol geïntroduceerd als middel om zware criminelen weer op het rechte pad te krijgen. Wie zich keurig gedraagt en keihard werkt mag toetreden tot het eliteteam van gedetineerden. Eens per jaar mogen de bajesklanten zelfs spelen tegen de profs van de nationale ploeg, en dit jaar is Nicole Buch hun eregast.

Aflevering 3 Georgië

Nog niet zo lang geleden was de reputatie van gevangenissen in Georgië heel slecht; er kwamen zelfs martelingen en verkrachtingen voor. Totdat de overheid ingreep en het roer omgooide: vanaf dat moment zijn creativiteit en muziek tot kernbegrippen gemaakt binnen de bajesen van Georgië. Nicole verblijft in zo’n gevangenis, waar de gedetineerden maar liefst vijf uur per dag muziek mogen maken. Stuk voor stuk grijpen ze muziek aan om iets beters van zichzelf te maken. Nicole ontmoet een gedetineerde die vanuit de bajes een technohit produceerde en nu anderen inspireert om muziek te verkiezen boven criminaliteit.

Maar het meest wonderlijke verhaal is dat van een jonge vrouw die hier vastzat voor een gewapende overval, maar desondanks toestemming kreeg om mee te doen aan 'The Voice'. Onder zware bewaking werd ze elke week naar de studio gereden om daar te verschijnen op nationale televisie. Haar verhaal werd wereldnieuws toen ze live op tv werd vrijgesproken door de minister van Justitie. Nicole bezoekt haar thuis, waar ze nu in vrijheid woont met haar gezin.

'Buch in de Bijzondere Bajes', vanaf donderdag 23 juli wekelijks om 20.30 uur bij SBS6 en op KIJK.nl.