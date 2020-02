Nieuwe serie 'Back On Track' bij de NTR

Foto: © NTR 2020

In de nieuwe zesdelige serie 'Back On Track' worden jonge mensen die kampen met herkenbare tegenslagen of psychische problemen op reis gestuurd.

Ze gaan een extreme uitdaging aan om iets teweeg te brengen, om patronen te doorbreken en grenzen te verleggen en zo een nieuwe start te maken op weg naar herstel. Met de hulp van gespecialiseerde coaches en een bijzondere mental coach gaan ze de uitdaging aan.

Afl. 1 (10 februari): Hjalmar

Vlogger Hjalmar weet niet meer hoe hij uit zijn burn-out moet komen. Slackline coach Daan Nieuwenhuis en snowboardkampioen Bibian Mentel willen hem helpen zijn balans te hervinden.

Afl. 2 (17 februari): Rosan

Door een ongeluk bij het paardrijden is Rosan een ander mens geworden. Klimexpert Jasper Rijken en wielrenkampioen Leontien van Moorsel willen haar leren om te gaan met de nieuwe Rosan.

Afl. 3 (24 februari): Lilian

Jonge moeder Lilian voelt zich schuldig over het bijna fatale auto-ongeluk van haar zoontje. Ultrarenner Sabine de Vries en danser Shaker willen haar weer laten geloven in zichzelf.

Afl. 4 (2 maart): Eelko

Een motorongeluk heeft docent Eelko blijvend getekend. Talentcoach triatlon Jelmer van Waveren en zwemkampioen Maarten van der Weijden willen hem leren omgaan met zijn beperkingen.

Afl. 5 (9 maart): Marissa

Marissa probeert heeft een wilde jeugd achter de rug. Het lukt haar niet richting te geven aan haar leven. Berggids Robert Steenmeijer en atleet Gregory Sedoc reiken haar de helpende hand.

Afl. 6 (16 maart): Yasmine

Yasmine liep tegen haar grenzen aan in haar werk. Roeier Niek van Venrooij en kickbokskampioen Remy Bonjasky willen haar leren om haar grenzen op te zoeken zonder daar overheen te gaan.

'Back On Track', elke maandag van 10 februari t/m 16 maart om 21.10 uur bij de NTR op NPO 3.