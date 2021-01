Nieuwe serie 'A Teacher' vanaf 8 februari op FOX

Foto: FOX - © The Walt Disney Company Benelux 2021

In de nieuwe drama serie 'A Teacher' word je op FOX meegenomen in de leugens van de gevaarlijke relatie tussen een lerares en een student van Westerbrook High School.

Het begint vrij onschuldig, maar naarmate de emoties de overhand nemen, krijgt liefde een hele andere invulling. Een spannende dramaserie die je niet wilt missen!

Gebaseerd op de film 'A Teacher' van Hannah Fidell volgen we in de dramaserie 'A Teacher' het klassieke verboden liefdesverhaal wat werkelijkheid wordt tussen een lerares en een leerling. De nieuwste lerares van Westerbrook High School, Claire, is mooi, rustig en mysterieus. Claire (Kate Mara) is niet gelukkig in haar huwelijk met haar middelbare schoolliefde Matt Mitchell (Ashley Zukerman), is ver weg van haar broer Nate Wilson (Adam David Thompson) en wanhopig op zoek naar vriendschap.

Zo raakt ze al snel bevriend met collega-leraar Kathryn Sanders (Marielle Scott). Claire's leven verandert als Eric, een charmante senior student in haar Engelse klas, om hulp vraagt bij de voorbereidingen van zijn SAT-test. Eric is populair, extravert, de aanvoerder van het voetbalteam en bijna onafscheidelijk van zijn beste vrienden, Logan Davis (Shane Harper) en Josh Smith (Dylan Schmid). Alles lijkt perfect bij hem, maar Eric is gedwongen om te jongleren tussen de druk van school, het solliciteren naar de universiteit en een parttime baan, terwijl hij helpt met het verzorgen van zijn twee jongere broers zodat zijn moeder Sandy (Rya Ingrid Kihlstedt) de familie kan onderhouden.

Naarmate Claire en Eric meer tijd met elkaar door brengen, worden grenzen overschreden en ontstaat er een subtiel spel van het zorgen voor elkaar. De permanente schade die achterblijft in het spoor van Claire's keuzes wordt voor hen, hun vrienden en familie, onmogelijk om te negeren.

'A Teacher', vanaf 8 februari elke maandag een dubbele aflevering om 21.00 uur op FOX.