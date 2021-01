Nieuwe programma's en voorstellingen voor iedereen op NPO Cultuur

In samenwerking met talloze makers uit de wereld van de podiumkunsten presenteert NPO Cultuur de komende weken veel gloednieuwe producties voor een zeer divers publiek.

Nieuwe culturele programma’s, nieuwe online video’s en podcasts, maar ook nieuwe registraties van shows die het grote podium als gevolg van de coronamaatregelen niet – of maar even - hebben gehaald. De programma’s beleven binnenkort hun première op één van de alternatieve 'podia' die de NPO vrijmaakt voor de door de coronacrisis zo getroffen cultuursector: van NPO 2 extra tot NPO 3 en van NPO Start tot de NPO-radiozenders.

NPO Cultuur brengt de komende maanden vernieuwende tv-versies van theatervoorstellingen, zoals 'De Hokje' (AVROTROS) en 'Speelbeesten' (NTR). NPO 2 komt in april met een serie dansprogramma’s met speciaal geschreven choreografieën van jonge choreografen. 'Podium Pop-up' (NTR) en 'Save Cave' (BNNVARA) met Claudia de Breij, zijn nieuwe tv-programma’s over muziek. In 'On Stage' (VPRO) hijst Nadia Moussaïd de Nederlandse podiumkunsten op het schild. Binnenkort primetime op NPO 2 extra: 'Klassiek door de Week' (AVROTROS) vanuit het Concertgebouw in Amsterdam. In 'Theater Maas' (AVROTROS) gidst Cornald Maas de kijker door de agenda's van de theaters en toneel- en muziekgezelschappen. Verder komt NPO 3 met het nieuwe programma 'Muziekstad' (VPRO). NPO 3FM en NPO FunX zetten de maand maart in het teken van de dj; van nieuw talent tot de grote namen. NPO Radio 5 zet de Nederlandstalige muziek en de theatergeschiedenis extra in het zonnetje.

'De lijst is lang, en wordt alleen maar langer', stellen NPO-cultuurcoördinatoren Lisa Boersen en Carel Kuyl tevreden vast, na wekenlang keihard doorwerken aan een relevante cultuurprogrammering. 'En gaat ons niet alleen om het avondje thuistheater op de bank. Nee, we willen ook echt makers ondersteunen in deze tijd – dus ook financieel. Hierbij richten we ons niet alleen op de artiesten, maar ook op de mensen eromheen. Het gaat ons daarnaast ook om het opbouwen van nieuwe netwerken, het ontwikkelen van innovatieve media-concepten en het stimuleren van jong talent.' Boersen en Kuyl melden verder dat er tientallen cabaretshows worden uitgeserveerd en dat er nog volop wordt gesproken met cultuurmakers uit het hele land, onder meer over het uitzenden van andere grote theaterproducties.

Shula Rijxman, bestuursvoorzitter van de NPO: 'De afgelopen weken brachten we al vele (kerst)concerten, een prachtige operaregistratie van Fidélio, Eurosonic Noorderslag online, Zes Uur Cultuur op Radio 1, en trakteerden we Nederland op voorstellingen uit ons rijke archief. Nu kunnen we ons opmaken voor veel meer nieuwe producties!'

Rijxman verwacht van NPO Cultuur een blijvende nieuwe impuls voor cultuur op televisie, radio en online, maar benadrukt dat het gaat om 'een druppel op een gloeiende plaat': 'Want de culturele wereld heeft het zwaar, heel zwaar. Toch hoop ik dat makers via onze platforms het publiek alsnog kunnen bereiken. Juist in deze tijden zijn podiumkunsten onmisbaar, om uiting te geven aan onze emoties of om even te ontsnappen aan de dagelijkse realiteit.'

Selectie van nieuwe NPO Cultuur-programma's op tv, radio en online

Televisie

'Podium Pop-up' (NTR) Vanaf 6 februari op NPO 2

In 'Podium Pop Up' worden miniconcerten georganiseerd. Optredens waarin musici met een verschillende achtergrond samenwerken.

'Theater Maas' (AVROTROS), NPO 2 vanaf 16 februari om 21.10 uur NPO 2

In 'Theater Maas' gidst presentator Cornald Maas de kijker door de agenda's van de theaters en toneel- en muziekgezelschappen.

'On Stage' (VPRO) Vanaf 7 februari om 19.20 uur op NPO 2

In het nieuwe VPRO-programma 'On Stage' gooit presentatrice Nadia Moussaid samen met een hoofdgast de deuren wijd open voor Nederlandse muzikanten en kunstenaars en hijsen ze de Nederlandse podiumkunsten op het schild.

'Klassiek door de Week' (AVROTROS) Vanaf 14 februari 20.20 uur op NPO 2 extra

Een serie van16 miniconcerten vanuit het Concertgebouw in Amsterdam waarin wisselende klassieke ensembles muzikaal reflecteren op de actualiteit van die week, waarbij de optredende muzikanten niet in vaste dienst zijn van een groot orkest.

Serie dansprogramma’s (NTR) Vanaf april op NPO 2

Met speciaal geschreven choreografieën van jonge choreografen.

'Muziekstad' (VPRO) Vanaf zaterdag 20 februari op NPO 3

In 'Muziekstad' trekt Eva Koreman het land in, ze bezoekt acht steden in alle windstreken waar ze de regionale (pop-)muziekcultuur in kaart brengt. In elke aflevering worden drie bands of artiesten uitgenodigd om live te komen spelen. En de artiesten vertellen over hun werk en over hún stad.

'MUST' (NTR) Vanaf februari op NPO 2 extra

In 'MUST' tippen podiumkunstenaars dingen die je volgens hun een keer gezien, gehoord of ervaren moet hebben. Een kunstwerk, muziekstuk of plek die hun raakt, inspireert of anders naar de wereld laat kijken.

'Save Cave' (BNNVARA) Vanaf 19 maart op NPO 3

Een muzikale show die als livestream uitgezonden wordt vanuit de kelder van het huis van Claudia de Breij. Zij gaat in de serie in gesprek met allerhande makers die vanwege corona niet kunnen optreden. Wat doet dat met hen, en hoe houden ze het vol?

'De Hokje' (AVROTROS) op NPO 3

Tv-versie van de theatervoorstelling met dezelfde titel. 'De Hokje' is een voorstelling waarin onderzocht wordt of je kunt ontsnappen aan de vooroordelen die er van je zijn. Het heeft de spanning en vorm van een whodunnit-thriller in combinatie met comedy en engagement. Met onder meer Maryam Hassouni als Dunya en Olaf Ait Tami (bekend van 'Mocro Maffia').

'Speelbeesten', Maartje en Kiene (NTR) Later dit voorjaar op NPO 3

Een programma gebaseerd op de theatervoorstellingen van Maartje en Kiene.

Schrijfproject 'Het Klokhuis' (NTR)

'Het Klokhuis' vraagt theaterauteurs om tegen betaling een Klokhuissketch te schrijven. De 20 beste scenes worden betaald via de normale vergoeding. De scenes die de makers kansrijk achten voor uitzending worden verder begeleid tot een heuse opname voor 'Het Klokhuis'.

'Primetime Podium', elke avond op NPO 2 extra

NPO 2 extra biedt elke avond (7 dagen per week) om 20.30 uur het podium aan een voorstelling. Dat varieert van cabaret tot opera, van toneel tot stand-up comedy en van hiphop tot ballet. Daarnaast wordt elke avond afgesloten met live-muziek. Van klassiek tot pop, van roots tot rock en van urban tot jazz.

Radio

Maand van de DJ (NPO 3FM en NPO FunX) vanaf maart.

In de maand maart staat elke zaterdagavond op NPO 3FM in het teken van de DJ. Van 21 tot 2 uur ‘s nachts hoor je dj-sets, niet alleen van de grote namen, maar ook van jong talent. Samen met organisatoren uit alle windstreken schijnt 3FM een licht op de nachtcultuur in Nederland dat al bijna een jaar noodgedwongen zijn deuren gesloten moet houden.

'Volgspot Podium' (KRO-NCRV, NPO Radio 5)

'Volgspot Podium' is elke dinsdagavond te horen op NPO Radio 5. Artiesten krijgen de mogelijkheid een deel van hun voorstelling te komen spelen, nu dat in de theaters niet kan.

'Muziekfeest' (AVROTROS) op NPO Radio 5

Volop Nederlandstalige muziek

Podcast over koren in Nederland (in ontwikkeling)

Online

'Zo, Opgelost.' (NTR) (vanaf eind februari)

Online serie vanuit De Kleine Komedie waarbij gevestigd comedytalent de nieuwe generatie introduceert. Vanaf eind februari wekelijks twee video’s, te zien via NPO3.nl en de social mediakanalen van NPO 3. In 'Zo, Opgelost' worden goede en vooral geestige oplossingen bedacht voor problemen waar we in deze 'bizarre tijd' mee worden geconfronteerd. Met onder andere Stefan Pop, Glodi Lugungi, Tex de Wit, Anna Gimbrère en Johan Goossens.

'Fake it till you make it' (NTR)

In deze online 'Klokhuis'-serie krijgen kinderen praktische tips en voorbeelden hoe ze zelf theater kunnen maken. Veel kinderen spelen scenes na en filmen zichzelf, dus zullen graag op een grappige manier te weten krijgen hoe ze hun performance kunnen verbeteren.

Waar is NPO Cultuur te vinden?

De programmering van NPO Cultuur is te vinden in uw programmablad, de digitale tv-gidsen van de verschillende media-aanbieders of via NPOStart.nl/cultuur en www.npocultuur.nl.

NPO Cultuur is het platform waarmee de Publieke Omroep het eerste halfjaar van 2021 op verschillende kanalen de magie van de zaal bij de mensen thuis wil brengen en tegelijk de cultuurmakers tijdens de coronacrisis wil helpen aan een alternatief podium voor hun werk. NPO Cultuur is te vinden op NPO Start, NPO 2 extra en op de andere grote zenders van de NPO, zowel op radio, tv als online.

Het digitale themakanaal NPO 2 Extra is voor iedereen te bekijken en te vinden bij Ziggo op kanaal 222 en bij KPN op kanaal 88. Verder ook via Tmobile: 381, Kabelnoord: 53, Youfone: 31, Caiway: 44.