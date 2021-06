Nieuwe online serie 'Blend' over lifestyle en maatschappelijke thema's

In de achtdelige nieuwe BNNVARA-webserie 'Blend' praten Fatima, Sarita, Solange en Isadee met elkaar over dagelijkse routines, lifestyle én cultuurverschillen.

Wie maakt met tien euro de beste make-uplook die past bij haar huidskleur? Hoe zorg je ervoor dat je je goed blijft voelen in de perfecte wereld van sociale media? Wie regelt de leukste blind date voor de ander?

In 'Blend' praten vier vriendinnen over easy-going onderwerpen die al snel uitmonden in gesprekken over grote maatschappelijke thema's. Of het nu gaat om body-positivity, feminisme, inclusiviteit, onzekerheid, cultuur of het wel of niet passen binnen de 'Nederlandse norm', ze bespreken alles met een lach. Fatima (27), Sarita (24), Solange (25) en Isadee (22) hebben vier verschillende karakters en zijn niet bang om te laten zien wie ze zijn en waar ze voor staan. Hun uitgesproken attitude zorgt voor een energieke groepsdynamiek en uitspattingen.

In elke aflevering nemen ze de persoonlijke hoogtepunten van sociale media door, lichten ze één onderwerp uit en gaan ze een lifestyle-challenge aan die het uiterste van ze vraagt. Ze moeten omgaan met deadlines, strakke budgetten en proberen de verleiding om vals te spelen te weerstaan. Van voeding tot fashion en van make-up tot daten. Ze maken ieder onderwerp bespreekbaar met hun vlotte, laagdrempelige en vrolijke babbel. Hier kun je je identificeren.

In de eerste aflevering gaan Fatima en Sarita de strijd met elkaar aan om voor 10 euro een glamoureuze make-uplook te creëren. Kat in 't bakkie, dachten ze, maar dat valt vies tegen. Een passende foundation jaagt het budget van Fatima er namelijk direct doorheen. Smeken om samples, stiekeme hulplijnen, producten kopen die bijna over de datum zijn: de meiden zetten elkaar op scherp en doen er alles aan om de challenge te winnen, zelfs als ze daarvoor buiten de lijntjes moeten kleuren.

'Blend' is vanaf 23 juni iedere woensdag om 15.00 uur te zien op het YouTube-kanaal van NPO 3.