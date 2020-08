Nieuwe filmavond 'VPRO Cinema Extra'

'VPRO Cinema Extra' is een nieuw maandelijks filmprogramma waarin filmjournalist Noa Johannes de kijker via gesprekken met nationale en internationale makers meeneemt naar de bijzondere wereld achter het witte doek.

In elke aflevering spreekt Johannes met zowel een gevestigde naam als een jong talent uit hetzelfde vakgebied.

Waar meestal vooral regisseurs en acteurs in de schijnwerpers staan, belicht 'VPRO Cinema Extra' ook minder bekende vakgebieden binnen de filmindustrie. Volgens Johannes zijn aspecten zoals de soundtrack, een kostuum of het camerawerk immers onmisbaar: 'Ik kan me een film als 'Once Upon a Time in the West' niet voorstellen zonder de prachtige muziek van Ennio Morricone, James Bond zonder z’n perfect gesneden pakken, 'Atonement' zonder die briljante ‘onetaker’ op het strand van Duinkerke of Birdman zonder de ingenieuze wijze waarop het is geschoten. Er zijn zoveel details, en dus vakgebieden, die van een film een perfect geheel maken. Soms direct hoor- en voelbaar, soms zonder dat je het doorhebt. Daar willen we de filmliefhebbende kijker graag in meenemen.'

Aflevering 1: camera

De eerste aflevering van 'VPRO Cinema Extra' gaat over de kunst van het filmen, oftewel cinematografie. Te gast is misschien wel de bijzonderste cameraman van dit moment: de Mexicaanse Diego García, die samenwerkte met geroemde filmmakers als Nicolas Winding Refn, Yorgos Lanthimos en Apichatpong Weerasethakul. García ontving begin dit jaar nog de Robby Müller Award, een nieuwe prijs waarmee het International Film Festival Rotterdam (IFFR) belangrijke ‘beeldmakers’ eert.

Daarnaast spreekt Johannes met de talentvolle en in 2018 afgestudeerde Casper van Oort. Op de Filmacademie schoot hij de beelden van de prijswinnende afstudeerfilm 'Sisters'.

Om de nieuwe filmavond compleet te maken wordt na elke aflevering geput uit de uitgebreide filmbibliotheek van NPO 2 Extra. Dit keer is gekozen voor een vertoning van 'Boyhood' (2014), het Oscarwinnende coming-of-age drama van regisseur Richard Linklater. Johannes: 'Deze unieke film, met aansluitend de documentaire Richard Linklater: 'Dream is Destiny', laat goed zien wat filmmaken kan zijn. Voor én achter de camera.'

'VPRO Cinema Extra', vanaf zaterdag 29 augustus om 20.30 op NPO 2 Extra.