Nieuwe dramedy 'Physical' vanaf vrijdag op Apple TV+

Vrijdag gaat op Apple TV+ 'Physical', de langverwachte dramedy van 10 afleveringen met Rose Byrne en gemaakt door Annie Weisman, wereldwijd in première. De serie start met de eerste drie afleveringen, gevolgd door wekelijks een nieuwe aflevering op vrijdag.

'Physical', dat zich afspeelt in het idyllische maar kwetsbare strandparadijs van het zonnige San Diego uit de jaren 80, is een donkere komedie van een half uur per aflevering waarin Sheila Rubin (Byrne) wordt gevolgd, een stille gepijnigde, schijnbaar plichtsgetrouwe huisvrouw die haar slimme, maar controversiële echtgenoot steunt bij het streven naar een politieke functie. Maar achter gesloten deuren heeft Sheila haar eigen duistere, grappige kijk op het leven die ze zelden aan de wereld laat zien. Ze vecht ook tegen een complexe reeks persoonlijke demonen die te maken hebben met haar zelfbeeld... dat wil zeggen, totdat ze bevrijding vindt via de meest onwaarschijnlijke bron: de wereld van aerobics.

Aanvankelijk verslaafd aan de oefening zelf, komt Sheila's echte weg naar empowerment wanneer ze een manier ontdekt om deze hernieuwde passie samen te voegen met de ontluikende videotechnologie om een ​​revolutionair bedrijf te starten. De serie volgt haar epische reis van een onderdrukte, over het hoofd geziene enabler naar een krachtige, zelfverzekerde economische kracht, terwijl Sheila verandert in iemand die we vandaag als vanzelfsprekend beschouwen (maar destijds volledig radicaal was) - de vrouwelijke levensstijlgoeroe.

Naast Byrne zijn er in 'Physical' hoofdrollen voor Rory Scovel, Dierdre Friel, Della Saba, Lou Taylor Pucci, Paul Sparks en Ashley Liao.

'Physical' wordt geproduceerd voor Apple TV+ door Tomorrow Studios (een samenwerking tussen Marty Adelstein en ITV Studios). Gemaakt, geschreven en uitvoerend geproduceerd door Annie Weisman, die ook dienst doet als showrunner. 'Physical' wordt geregisseerd door Craig Gillespie, Liza Johnson en Stephanie Laing, die ook als uitvoerende producenten dienen samen met Marty Adelstein en Becky Clements voor Tomorrow Studios, Alexandra Cunningham , John McNamara, Sera Gamble en Byrne.

'Physical', vanaf vrijdag 18 juni bij Apple TV+.