Nieuwe crimeserie 'Why Women Kill' vanaf 14 februari bij Videoland

De nieuwe Amerikaanse serie 'Why Women Kill', van dezelfde makers als 'Desperate Housewives', is vanaf vrijdag 14 februari exclusief te zien bij Videoland.

De crimeserie met een knipoog gaat over drie verschillende vrouwen uit drie verschillende decennia die allemaal in hetzelfde huis hebben gewoond. De drie hoofdpersonen worden slachtoffer van overspel en zijn uit op de ultieme wraak. De cast bestaat onder anderen uit Lucy Liu ('Elementary', 'Southland'), Ginnifer Goodwin ('Big Love', 'One Upon a Time'), Kirby Howell-Baptiste ('Barry', 'Killing Eve'), Jack Davenport ('The Morning Show', 'White Famous') en Sam Jaeger ('Law and Order True Crime', 'The Handmaid’s Tale').

De kijker volgt het leven van drie vrouwen die te maken krijgen met ontrouw in hun huwelijk. Zo staat in de jaren zestig het leven van huisvrouw Beth Ann (Ginnifer Goodwin) op haar kop als ze erachter komt dat haar man Rob (Sam Jaeger) vreemdgaat. In de jaren tachtig ontdekt socialite Simone (Lucy Liu) dat haar man Karl (Jack Davenport) een groot geheim met zich meedraagt en in 2019 heeft advocate Taylor (Kirby Howell-Baptiste) een open huwelijk met haar echtgenoot Eli (Reid Scott) dat zorgt voor de nodige spanningen. Is de rol van de vrouw binnen het huwelijk de afgelopen decennia veranderd? En misschien nog belangrijker, hóe reageren de hoofdpersonen uit de komische crimeserie op hun ontrouwplegers? Bedenker Marc Cherry onderzoekt deze thema’s en en één ding staat vast: draai nooit je vrouw de rug toe!

Bedenker: Marc Cherry

Cast: Lucy Liu (Simone), Ginnifer Goodwin (Beth Ann), Kirby Howell-Baptiste (Taylor), Jack Davenport (Karl), Sam Jaeger (Bob), Reid Scott (Rob), Alexandra Daddario (Jade) en Sadie Calvano (April) en vele anderen

Regisseur: Marc Webb

Uitvoerend producent: Marc Cherry, Brian Grazer, Francie Calfo, Michael Hanel, Mindy Schultheis en Marc Webb